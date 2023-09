Un informe revelador muestra cuál es la adhesión al juego online en Argentina

Ganar dinero es un deseo que une a todos. La forma tradicional de lograrlo es trabajando o ideando un negocio, aunque en el último tiempo se han popularizado otras formas de hacerlo.

Se trata del juego online: un casino virtual en el que todos tenemos la posibilidad de tener a disposición con el solo hecho de instalar una app en el celular.

A diferencia del casino físico, el juego online ofrece un abanico de opciones para jugar; desde las máquinas tragamonedas o la ruleta hasta las apuestas deportivas, en las cuales se pueden realizar múltiples jugadas.

El juego online ofrece muchas alternativas de juego. Foto: Freepik.

Esta nueva manera de jugar ha creado un nuevo nicho comercial para muchas empresas, que han podido vislumbrar la veta del negocio en el juego online; mientras que, al mismo tiempo, han incrementado los casos de ludopatía en todo el mundo.

En este contexto, asombra la actitud que toman los jugadores en Argentina: un informe realizado por Playtech revela que 9 de cada 10 argentinos consultados afirmaron jugar con responsabilidad. La principal razón de esta moderación radica en los posibles problemas económicos que puede generar a largo plazo, entendiendo la importancia de no gastar el dinero que no tienen; aunque, en contraposición, no hay que dejar de mencionar que Argentina lidera la tabla de crecimiento en cuanto al uso de aplicaciones y juego online.

Los argentinos consultados aseguran ser responsables a la hora de apostar. Foto: Shutterstock.

Este argumento se sustenta a través de números, ya que según este estudio, el 84% de los argentinos no ha recibido nunca una advertencia sobre el nivel de juego y sus consecuentes problemáticas. En esa sintonía, el 37% de los consultados que reciben este mensaje los obedecen, entendiendo que es por su bien, el 27% se siente seguro al recibirlos, mientras que solo al 10% no le gusta recibirlos y se deshace de ellos.

Regulaciones que desregulan

Una de las principales características de Argentina es su fuerte carga impositiva en prácticamente todos los rubros, y el del juego online no es la excepción.

En el campo de las apuestas virtuales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplica un impuesto indirecto sobre el juego online, que es del 2,5% para los operadores de Argentina y del 15% para los residentes del exterior; aunque vale destacar que cada provincia conserva su autonomía con respecto a las políticas a tomar acerca de la regulación del juego online.

Es obligación de los gobiernos regular el juego online, a pesar de que dicha regulación termine fomentando las plataformas ilegales. Foto: Archivo MDZ.

Por ese motivo, es pertinente destacar la existencia de las empresas y plataformas ilegales, en las que se puede apostar online. Sin embargo, los argentinos no le prestan atención a la legalidad o no de los sitios; y ello se constata con el dato de que tan solo el 29% toma en cuenta como factor decisivo para elegir la app como plataforma predilecta de juego.

La ludopatía es un vicio que se está expandiendo por todo el mundo. A pesar de ello, esta tendencia no ha explotado en Argentina, donde la mayoría de los usuarios aseguran jugar con responsabilidad. El juego online es una realidad, y depende de cada individuo actuar con conciencia para que las apuestas no se conviertan en un problema.