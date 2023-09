La tajante decisión que tomó Axel Kicillof con los docentes que fueron al paro

Con una adhesión del 80% ,continua la segunda jornada del paro docente en la provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza convocada por el Suteba Multicolor, enfrentada a la conducción de Roberto Baradel, si bien afecto en todos los niveles de la educación publica, se sintió con más fuerza en las escuelas primarias.

La particularidad, de la protesta por 48 horas, se dio en los institutos de formación docente que a diferencia de otras veces, que fueron muchos los profesores se plegaron por primera vez a una medida de fuerza del Suteba disidente, contó a MDZ uno de los referentes bonaerenses de la facción sindical.

El paro se siente con fuerza en las ciudades de La Matanza, Bahía Blanca, La Plata, Ensenada, Tigre, Marcos Paz y Moreno, que es donde la lista Multicolor tiene mayor presencia. Sin embargo, la medida de fuerza afectó el normal dictado de clases en todos los establecimientos de la educación publica de la provincia de Buenos Aires.

Movilización del SUTEBA disidente en reclamo a la reapertura de paritarias.

Foto Prensa SUTEBA Multicolor

En tanto el gobernador bonaerense desde Bahía Blanca, una de las ciudades más afectadas por la medida de fuerza, cuestionó el paro de los docentes advirtiendo que descontaran los días a los maestros que se plegaron a la huelga. "Si el paro no es oficial, se les descuenta el día", dijo.

Kicillof destacó que durante su gestión los docentes no pararon, afirmando que se trata de una interna sindical: "Hay una cuestión gremial. En la provincia en general, hubo cero días de paro. Pero mientras la gran mayoría aceptó los acuerdos salariales, reconoce las inversiones y ve las escuelas nuevas algunas líneas sindicales hacen paros. Si el paro no es oficial, se descuenta el día. Ya lo hemos hecho".

Según fuentes de los diferentes gremios docentes de realizarse los descuentos, el gobernador contaría con el apoyo del Frente Gremial Docente bonaerense. En estricto off, un alto dirigente de uno de los sindicatos docentes con mayor cantidad de afiliados dijo a MDZ: "Está perfecto que les descuenten. El Frente Docente acepto el aumento en paritarias, no se pueden dejar correr por izquierda. Cuando les toquen el bolsillo y nos vengan a buscar, se van a dar cuenta como se equivocaron".

Hasta el momento, de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense no comunicaron ninguna decisión oficial a lo anunciado por el gobernador, aunque sostienen que los paros del Suteba Multicolor son ilegales, poniendo énfasis en que en junio descontaron por "inasistencias sin justificación" el día a los docentes que se plegaron a las huelgas.

MDZ habló con los referentes del Suteba Multicolor de La Plata, Eric Simonetti y el de Ensenada, Daniel Rápanelli, para saber qué postura van a tomar si se les descuentan a los docentes los días de paro.

Eric "El Tano" Simonetti, delegado platense de la facción disidente del gremio conducido por Baradel, dijo: "Lamentablemente ya hubo muchos descuentos a docentes por los días de paro anteriores. Desde la Multicolor se hicieron las presentaciones ante la Dirección de Escuelas para que estos días se devuelvan y que no vuelva a suceder. No puede ser que no se respete el derecho a la huelga consagrado en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional".

"Destacamos que los docentes no se sintieron intimidados por los descuentos y volvieron a parar, con el agregado de que se sumaron más docentes a la media de fuerza. Saben que no los pueden privar de este derecho y saben que haciendo estas acciones pueden conseguir mayores aumentos salarios. De hecho, no hay otra manera actualmente", agregó.

En cuanto a si van a continuar con los paros la próxima semana, respondió: "Vamos a hacer reuniones en cada distrito para evaluar la situación y ver cómo seguimos".

Por su parte, el delegado de la Multicolor ensenadense, Daniel Rapanelli, cargó contra Baradel acusándolo de ser cómplice de Kicillof: "Fracasaron las presiones y amenazas conjuntas de Kicillof y Baradel porque el paro provincial convocado por la Multicolor en defensa del salario docente fue enorme. La conducción de Baradel es cómplice de una política de ajuste salarial que es parte de la letra chica del pacto de Massa con el FMI. Tiene vaciado el Suteba frente a los devaluadores y la ofensiva derechista contra la escuela pública de los Milei y los Bullrich".

"Baradel y sus socios apostaron a que las amenazas de descuentos y faltas injustificadas bastaban para frenar el paro. Fracasaron de punta a punta en los propios distritos que conduce la Celeste, su lista, el paro fue contundente", sumó el dirigente.

Asimismo, Rapanelli agregó: "El aumento de Kicillof a las apuradas para desactivar la huelga docente se va a cobrar en octubre. Dos meses después de la devaluación del 22%, con una inflación superior al 12% y una suba del precio de los alimentos que llega al 30%. El tiempo que se toma el gobierno y las burocracias sindicales es el que no tenemos los trabajadores".

Entre otras cosas el Suteba Multicolor reclama la reapertura de paritarias y un salario por igual a la canasta familiar indexado mensualmente por inflación. La defensa de la educación publica y gratuita. La defensa de una educación sexual integral, laica, científica y con perspectiva de género. Están en contra de la privatización del sistema educativo y de las reformas antieducativas.

Además piden por la construcción de nuevas escuelas y por obras de mantenimiento edilicio. La ampliación del SAE y la provisión de viandas en escuelas que no tienen comedor. Por la creación de los cargos faltantes. Y la defensa del estatuto docente.