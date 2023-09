El oscuro panorama de las obras sociales: ¿peligra el acceso a la salud mental?

El conflicto entre las obras sociales, prepagas y médicos de diferentes especialidades continúa. Ahora se sumó un colectivo de Psicólogos y Psicólogas quienes hicieron una fuerte advertencia en relación a qué obras sociales recibirán y cuáles no. Para que sigan trabajando con estas prestadoras, las mismas deberán cumplir un requisito fundamental.

Mediante un comunicado dirigido a los usuarios, los especialistas en salud mental anunciaron que dejarán de prestar sus servicios a aquellas obras sociales y prepagas que no respeten el plazo de pago de 1 mes. "Como es de público conocimiento, los médicos de diferentes especialidades de Mendoza han planteado la preocupante situación que están enfrentando debido a los bajos valores en las consultas y el diferimiento en el pago de las mismas, situación de la que, los profesionales psicólogos no estamos exentos. El problema se ha agravado durante los últimos años. Principalmente debido a que las prepagas y obras sociales manejan discrecionalmente los aumentos y el plazo de pago a los profesionales sin que los mismos puedan fijar en ningún caso el valor del trabajo" explicaron.

Además, señalaron que "debido a la crisis económica actual y a la falta de ajustes en nuestros honorarios, muchos profesionales decidieron no recibir obras sociales y prepagas, atendiendo sólo de manera particular". Por ello, plantearon que "como psicólogos y psicólogas autoconvocados/as, decidimos que, a partir del 1 de octubre del corriente año, dejaremos de prestar nuestros servicios a aquellas obras sociales y prepagas que no respeten el plazo de pago de 1 (un) mes y no ajusten sus valores y aumentos correspondientes a montos acordes a la inflación actual. A los usuarios se les ofrecerá, con la factura, pedir el reintegro a las mismas".

La salud mental en riesgo.

Foto: Télam.

Por último, manifestaron que "el trabajo de los profesionales de la salud en general y particularmente de salud mental ha sido desvalorizado por mucho tiempo". En ese sentido, concluyeron que "ante la situación económica actual, es imperativo que contemos con salarios dignos y los usuarios y usuarias de estos servicios tengan garantizado el acceso y la cobertura a los mismos".