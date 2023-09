Por el atraso de las obras sociales, así funcionan otros servicios de la salud que también están afectados

Una situación muy similar a la que atraviesan los médicos mendocinos de distintas especialidades también afrontan los profesionales de la salud que no necesariamente son médicos especialistas. La situación de los psicólogos, fonoaudiólogos , nutricionistas y dentistas de la provincia que también sufren el impacto de la medida y se ven obligados a actuar tras la medida tomada la semana pasada.

En una recorrida y diálogo con distintos profesionales que se dedican a la fonoaudiología, MDZ pudo investigar sobre cómo son los manejos de las obras sociales en este servicio puntualmente. Fonoaudiólogas con consultorios en el departamento de Maipú explicaron que "han renunciado a los códigos comunes" de las obras sociales más importantes. "Los valores por consulta son tan bajos que no se puede trabajar así. Aumentan muy poco entre mes y mes", comentaron a este medio respecto de esa situación. Hoy el valor está en $4.200 y no llega a cubrir lo necesario por parte de este tipo de profesionales que se nuclean a través de la Asociación de Fonoaudiólogos. Desde el 1 de septiembre les informaron a los pacientes que los servicios no serán prestados a ninguna entidad de salud que no respete esos valores éticos establecidos por la "AFO".

Una situación similar ocurre con los psicólogos. Según informaron, cada vez son menos los psicólogos en Mendoza que trabajan con obras sociales, ya que directamente se manejan de forma particular. "Lo que buscamos es manejarnos con aquellas que responden en tiempo y forma. Pero hace tiempo que ya muchos psicólogos venimos separándonos de las obras sociales. No pagan nada a corto plazo, hemos tenido hasta 5 o 6 meses de demora", remarcaron desde ese rubro a MDZ.

Y sumaron que hay algo "común" que se va repitiendo en el sector de la salud que es que aquellos que son recién recibidos y que tienen sus primeros clientes son "los que más aguantan" estos manejos de las obras sociales. Así lo marcaron desde distintos sectores, sobre todo nutricionistas y psicólogos. "La gente que recién se recibe va haciendo la cadena a través de las obras sociales, pero los que llevan más años dejaron de manejarse con obras sociales hace tiempo. Puede haber gente que la reciba, pero el tema del coseguro no es algo nuevo, siempre se pagó".

Sin embargo, lo que alegaron es que "el manejo de las prepagas y obras sociales siempre fue en contra de los profesionales de los profesionales y de los pacientes", mientras que sumaron que "en pandemia ni siquiera nos pagaron, ahora una sesión de psicología la pagaban a $1.300 a tres meses. Después los pacientes nos dicen que no les quieren hacer reintegros cuando se atienden con algún particular".

Por su parte, desde los odontólogos autoconvocados de Mendoza resolvieron este martes, luego de sacar un comunicado oficial, empezar a cobrar un coseguro que irá desde los $2.000 a los $3.500 por consulta. La respuesta que dieron respecto de la situación fue similar a lo que alegan distintos profesionales. "Las obras sociales actualizan los aranceles por debajo del índice de la inflación y los plazos de los pagos son superiores a los 60 días. Desde el 5 de septiembre vamos a implementar el cobro de un copago que nos permita continuar realizando tratamientos de calidad manteniendo la salud bucal de la población", informaron.

Este martes, sin embargo, hubo algunos pacientes que recibieron una noticia de "alivio" tras el anuncio del cobro de un coseguro durante la semana pasada. Resulta que se conoció que hay cuatro agentes financiadores que han aceptado el valor de la consulta a $6.000 y esas obras sociales son: Apresal (Hospital Español), la Obra social del Personal de Dirección (Opdea), U.P. Unión Personal, San Pedro y Obra Social de Propaganda Médica (Osapm). Para efectivizar el acuerdo, aún resta negociar las condiciones y plazos de pago que, en ese momento, son superiores a los 3 meses", expresó uno de los médicos que se encuentra al frente del reclamo y agregó: "Hasta ahora el acuerdo es con APRESAL, es válido solamente para el Hospital Español y sus consultorios aunque esperamos que en breve se sumen otros financiadores".

El foco del conflicto entre los médicos, obras sociales y las empresas de medicina está puesto en la escasa remuneración que los primeros reciben por el servicio que prestan. Los valores de las consultas poseen aranceles actuales muy bajos pero ese aspecto no es lo único que se pone en juego ya que también, los profesionales exigen que se solucione lo referido al traslado automático de los aumentos de las prepagas y parte de la recaudación de las obras sociales a los médicos de cartilla.