El enojo de una comerciante con sus empleados por dulce de leche

María Victoria es una usuaria de Twitter que tiene una casa de té y pastelería en la ciudad bonaerense de Quilmes. Esta semana se volvió viral por un posteo en el que contó una insólita situación que vivió con sus empleados y abrió el debate entre los usuarios que la apoyaron tanto como la criticaron. El conflicto tuvo que ver con un kilo de dulce de leche que ella rescató de que terminara en la basura porque, según describió, los integrantes de su equipo no quisieron juntarlo.

"Este balde de dulce de leche hoy estaba para tirar en mi local. Me enojé y lo raspé. El resultado, casi 1 kilo se iba a la basura. ODIO A TODOS", escribió María Victoria junto a dos fotos: la primera, de un tarro de cartón con restos y la segunda, de un bowl en una balanza con lo que había logrado rescatar después de raspar.

El enojo de la mujer, según explicó, tiene que ver con que no quiere que se tire comida, con que muchos pasan a diario a pedir por la situación de pobreza e indigencia que atraviesan y con que insiste desde hace tiempo en la importancia de cuidar y optimizar la materia prima que utilizan para sus productos.

"¿Por qué odiás a todos?", le preguntó otra twittera a María Victoria, a lo que ella respondió: "Porque me molesta que no cuiden la materia prima. Eso hice, lo hice yo. Pero me gustaría que sean consientes con el desperdicio, hay mucha gente que no tiene para comer y ellos se dan el gusto de no raspar un balde por vagancia".

Los empleados habían apartado ese pote para tirar.

Ante otras quejas, María Victoria dijo que ella no tiene problema en raspar el tarro de dulce de leche y aseguró: "no soy la típica jefa que se sienta y da órdenes, trabajo a la par de ellos. Por supuesto que me enojo porque no me gusta que desperdicien los recursos. Y si, tienen varias tareas acorde al puesto que ocupan pero en muy buenas condiciones".