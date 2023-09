Hipódromo de Mendoza: un lugar olvidado que supo ser un emblema

El Hipódromo de Mendoza ha sido un gran atractivo a lo largo de la historia. Fundado en 1949, es decir, hace 74 años, la llamada “Catedral del Turf” fue por mucho tiempo uno de los hipódromos más importantes del país.

Sin embargo, hace ya mucho tiempo que los gobiernos de turno no se ocupan de mejorar la infraestructura del establecimiento. Si bien se observa un trabajo notorio en la fachada y en la tribuna principal, el resto de la construcción está visiblemente deteriorada.

Esta crisis que está viviendo el Hipódromo de Mendoza se profundizó en la pandemia. Debido al aislamiento social, no se desarrollaron reuniones, y tras volver a la normalidad, la actividad disminuyó considerablemente.

La infraestructura interna del hipódromo se encuentra muy deteriorada. Foto: Julián Crowe / MDZ.

En diálogo con MDZ, Ramón Abrales, experto cuidador de caballos de carrera que trabaja hace años allí, explicó con lujo de detalles la situación que se vive: “Está todo muy estancado. Este era uno de los mejores hipódromos del interior del país, ahora está muy dejado, lo ves en la infraestructura. Los gobiernos no entienden que el turf es una fuente generadora de trabajo. Se excusan en la ‘timba’, y no tiene nada que ver. Menos cuando las reuniones son cada 15 días”.

En ese contexto, Abrales aseguró que hace algunos años, existían 48 reuniones por año. Por ende, habían carreras todos los domingos: “Hoy, con suerte, llegamos a 20 reuniones anuales”.

Esa merma en la competencia produjo, consecuentemente, menos premios, de los cuáles no solo se beneficia el dueño del caballo ganador, sino también el propio cuidador, los peones y los jockeys, quienes perciben comisiones que terminan siendo muy importantes para ellos, ya que los sueldos son cada vez más precarios.

Las tribunas tampoco se encuentran en su mejor estado. Foto: Julián Crowe / MDZ.

Ramón Abrales confirma esta afirmación: “Somos gente de trabajo. No sabemos de feriados, ya que acá se trabaja de lunes a lunes. Los peones ganan bastante por debajo de los 100.000 pesos, y a eso hay que sumarle la inflación. Las comisiones por carreras ganadas son muy importantes, y a pesar de que somos uno de los studs que más ganan, casi que no hay comisiones, porque no hay carreras”, señaló.

Según cuenta el cuidador, son aproximadamente 700.000 personas que viven del turf a nivel país, ya que a los cuidadores, peones y jockeys, hay que sumarle herreros, viruteros, veterinarios, domadores, entre otras profesiones.

Ante esta situación, el cuidador le confesó a MDZ que los valores de los premios están muy atrasados y que están reclamando para que los aumenten: “Hace unos días, hubo más de un 20% de devaluación, y cuando pedimos por los aumentos dicen ‘ya vamos a ver’. Parece que tenemos que esperar”. Además, aseguró que en otras provincias como Córdoba, Tucumán o Santiago del Estero, los valores monetarios de los premios ascienden al doble del monto de los premios que se pagan en Mendoza.

La zona de los studs esta deteriorada. Foto: Julián Crowe / MDZ.

Abrales explicó que todos los trabajadores del hipódromo dependen de la política, más específicamente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y, por lo tanto, dice estar desesperanzado, ya que no observa entusiasmo por parte de los dirigentes en cambiar la situación crítica en la que se encuentran.

El sueño de Ramón Abrales y de todos los trabajadores del turf es que el Hipódromo de Mendoza vuelva a ser una fiesta, tal como lo es cada año en las reuniones del Vendimia y del Santo Patrono Santiago. En esas fechas, se acercan alrededor de 40.000 personas para disfrutar de la jornada, y el anhelo de todos es volver a encontrar ese entusiasmo por el turf todos los domingos.