Los kinesiólogos están de paro: la realidad del sector y de qué manera afecta al paciente

Este lunes por la mañana, mientras en la Legislatura de Mendoza se debatía la derogación del ítem aula, metros más abajo en el kilómetro cero de San Martín y Garibaldi, profesionales de la salud privada de Mendoza se concentraron para iniciar una jornada de lucha con paro incluido por parte de los kinesiólogos. Qué reclaman y qué dijeron del coseguro de $6.000.

"Estamos recibiendo un promedio de $1.400 por consulta, pero en algunos casos se percibe entre $800 y $900. Aumenta el costo de vida y la situación se nos vuelve insostenible, eso sumado a la inflación. Lo que hemos decidido es suspender las prestaciones a las empresas de internación domiciliaria, la prestación a domicilio. Y también hemos puesto un mínimo aceptable que son $3.000 que aún consideramos que sigue siendo un valor que no alcanza para cumplir con las necesidades básicas. No queremos hacer un salto tan grande (en referencia al valor de $6.000 de otras especialidades), sino que queremos ser más realistas", destacó Esteban González, presidente del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza en diálogo con los medios desde la peatonal.

Esto quiere decir que el rubro de los kinesiólogos entra en disputa con las empresas de internación domiciliaria, que a su vez llevan adelante el conflicto contra las prepagas y obras sociales que no acreditan los pagos de las consultas en el tiempo adecuado para que ese dinero no se devalúe. Por ende, quien requiera como paciente el servicio de kinesiología de manera privada tendrá que abonar ese monto de $3.000.

Así anunciaron el paro durante el fin de semana.

"No es lo que buscamos, no lo esperábamos y no es lo que corresponde. Las obras sociales deberían responder. Son alrededor de 500 los profesionales que nos encontramos en esta situación a lo largo y ancho de la provincia. La verdad es que hemos tenido vagas respuestas, lo que hacen es tratar es ofrecer un aumento de $200 o $300, que no sirve", agregó González.

En ese sentido, este lunes se inició un paro en el sector de los kinesiólogos mendocinos. "Algunos adhirieron, otros no. Igual tenemos empatía con el paciente y los que adherimos seguimos atendiendo a los de estado crítico. No dejamos de lado el vínculo con el paciente. El promedio que tenemos por atender son unos diez pacientes. Quizás si estuviéramos mejor remunerados habría más interesados en el rubro, así en estas condiciones la tendencia es al éxodo", completó diciendo el presidente de los kinesiólogos locales.