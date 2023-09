La medida que genera demoras en el aeropuerto de Mendoza

Una medida de fuerza llevada adelante por trabajadores de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) genera complicaciones y demoras en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli, de Mendoza, como así también en Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto de Córdoba.

Según explicó APA en un comunicado, “en la tarde de hoy y por toda la semana se verán afectados los vuelos de LATAM de todo el país. Esto se debe a la negativa de la empresa a devolver funciones a cuatro trabajadores que son, además, delegados de APA”.

Apuntan que “este reclamo se inició en la pandemia y no tuvo resolución hasta el momento a pesar de los numerosos reclamos realizados por esta Asociación. Se mantuvieron varias audiencias con el Ministerio de Trabajo, que intimó a LATAM a devolver Las tareas, pero no hay cumplimiento por parte de la empresa”.

Agregan que entraron “en el cuarto año de intentar resolver esta situación, que se inició con la pandemia, con total indiferencia por parte de la aerolínea. En caso de que LATAM siga sin voluntad de restituir las tareas, las medidas se profundizarán”.

Ante esta situación, los trabajadores que prestan servicios en Intercargo decidieron no operar los vuelos de Latam que funcionan tanto desde Aeroparque, como de Córdoba y Mendoza, a partir de las 18 de hoy. Por esta razón, no se realizan los servicios de rampa y de entrega y retiro de equipajes en los vuelos prestados por Latam. La medida no afecta al resto de las compañías aéreas.

Por su parte el grupo LATAM informó que, “en virtud una medida gremial realizada por parte de trabajadores de la empresa Intercargo, se registran demoras en la entrega de equipajes y en la salida de los vuelos en Argentina”.

Indicaron en un comunicado que “dicha medida se da en el marco de conversaciones en el Ministerio de Trabajo con un sindicato que no tiene representación del personal de la compañía y afectando a miles de pasajeros a través del retiro de tareas de la única empresa estatal que brinda servicios de rampa en el país”.

Señalaron, además, que “a pesar que el Ministerio de Trabajo ordenó una nueva audiencia en los próximos días, los trabajadores de Intercargo representados en APA desconocen el marco de la negociación y realizan una medida intempestiva.

Los vuelos que están demorados en Aeroparque, Córdoba y Mendoza

En Aeroparque, los vuelos afectados hoy fueron el LA 476 a Santiago de Chile, que debió partir a las 18,27; el LP 2368 con destino a Lima, que debió despegar a las 19,35; el LA 656 a Santiago de Chile, de las 20:28 y el JJ 8122 a San Pablo (Guarulhos) que debe partir a las 22:50.

Mientras que también fueron afectados el vuelo LA487 que desde Córdoba debía partir a Santiago de Chile a las 19,28 y el vuelo LA437 que desde Mendoza debía despegar hacia la capital chilena a las 20,04.