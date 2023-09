La casita del Ratón Pérez en Mendoza: un lugar mágico que se expande para encantar a los niños

En 2022, MDZ descubrió la morada del Ratón Pérez, el mítico personaje que cambia los dientes de leche de los niños y niñas de todo el mundo por dinero. En aquel entonces, la casita del señor Pérez era pequeña pero llena de comodidades, no obstante, este singular personaje ha sumado nuevas instalaciones a su hogar.

La casa del Ratón Pérez se encuentra en Godoy Cruz, en la calle Anatole France 50, y el sábado se inauguraron nuevas instalaciones que cientos de niños utilizan para hacer volar su imaginación.

Las nuevas instalaciones del Ratón Pérez

Desde el año pasado, el hogar del Ratón Pérez ha evolucionado de ser un simple refugio en una verdadera maravilla para los más pequeños. Entre las nuevas incorporaciones se encuentra una ciclovía y un camino para peatones, una cancha de fútbol, un rincón para la tercera edad donde los ratones más veteranos pueden disfrutar de partidas de ajedrez, un pintoresco jardín, un área para tender su ropa (que se accede subiendo unas pequeñas escaleras), un telescopio para observar las estrellas y, recientemente, una encantadora plaza.

La casa del Ratón Pérez se encuentra en Godoy Cruz

Gabi Carli, la titiritera detrás de esta iniciativa, compartió detalles sobre las renovaciones: "Ahora tenemos una oficina donde el Ratón Pérez guarda sus cartitas y, ocasionalmente, algunos dientes. Aunque quiero recordar a los niños que no dejen sus dientes, porque es el trabajo del Ratón Pérez ir a buscarlos". También comentó que en la parte superior, el Ratón Pérez tiene un tendedero para colgar su ropa por si se moja en alguna de sus aventuras, junto a su ropa también hay un telescopio que este singular personaje utiliza para ver el cielo.

La plaza recién inaugurada, bautizada cariñosamente como "Plaza Queso", ha sido un gran éxito. Carli explicó: "La cantidad de niños que vienen y las cartas que recibimos son increíbles. Gabi Carli explicó que el origen de esta plaza es que muchos niños venían a esperar sentados a que llegue el pequeño ratón, para que su espera fuese más divertida, se instaló la pequeña plaza para que los más pequeños jueguen.

El jardín del Ratón Pérez.

Desde que se hizo pública la existencia de la casita el año pasado, su popularidad ha crecido enormemente, atrayendo a visitantes de todas las provincias de Argentina e incluso desde Chile. "Es increíble, apareció en la nota del año pasado y después apareció en un diario de Chile, pero la gente es como que va aportando un poco, en Google aparece la dirección y hasta como lugar recomendado", comentó la titiritera.

Gabi Carli destacó el apoyo de sus vecinos en esta iniciativa y compartió planes emocionantes para el futuro: "Tenemos un proyecto para transformar el barrio en el 'Callejón del Ratón Pérez'. En un principio iba a ser desde la ciclovía, pero la escala era muy grande, por eso decidimos dejarlo en el callejón".

Cada día el Ratón Pérez recibe cartas de niños y niñas

"Estamos avanzando con la construcción de una casa roja que será la 'Casa de la Abuela', donde habrá una biblioteca y un código QR para que los visitantes puedan escuchar cuentos narrados por abuelas del barrio y cuentos sobre ratoncitos. También habrá un museo de arte a cielo abierto en un escalón de la casa de un vecino, una canchita del Tomba, y en la esquina un jardín botánico".

Gabi Carli está sorprendida de que cada día se acerquen niños al lugar y dejen cartas, juguetes e incluso queso. Al ser titiritera, ha recibido sugerencias para crear al Ratón Pérez, pero ella no desea hacerlo por un importante motivo: "Yo soy titiritera y podría hacer un ratoncito Pérez chiquito, pero prefiero no hacerlo porque cada uno imagina su propio Ratón Perez, algunos con orejas largas otros más pequeños, me encanta que cada uno vea al ratón diferente y no se estanque en una sola representación".

Así, la casita del Ratón Pérez en Mendoza continúa creciendo y transformándose en un lugar mágico donde los sueños de los niños se hacen realidad.

La titerería Giraluna

En adición a las recientes renovaciones, este mágico hogar ahora ofrece una variedad de actividades diseñadas para encantar a jóvenes y adultos por igual.

Una de las iniciativas más destacadas es "La Valija del Sol", un festival primaveral que ofrece un emocionante recorrido educativo. Los niños de las escuelas pueden explorar la casa del Ratón Pérez y luego participar en la creación de títeres con diversas temáticas. La experiencia culmina con una actuación en el escenario de la Titerería Giraluna, donde los niños pueden dar vida a sus creaciones.

Además, una vez al mes, se organiza una charla en la casita del Ratón Pérez para abordar temas importantes, como el bullying. Después de la charla, los participantes tienen la oportunidad de construir "monstruitos" que celebran la diversidad y enfatizan que las diferencias hacen que cada individuo sea único.

Las nuevas actividades serán comunicadas en el Instagram: @titeresgiraluna.