Gestapo: la polémica frase del ministro de Educación que iría con Javier Milei

El jueves 28 de septiembre, tres representantes de los principales candidatos presidenciales debatieron en un encuentro organizado por la Universidad Torcuato Di Tella y Argentinos por la Educación sobre los desafíos que tendrá la próxima gestión educativa nacional. En este marco, no pudo pasar desapercibida una polémica comparación que hizo el economista Martín Krause, elegido por Javier Milei como futuro ministro de la cartera en el caso de ganar las elecciones.

Además del profesor miembro del Consejo Académico Libertad y Progreso, también participaron Mónica Marquina, investigadora CONICET y representante de Juntos por el Cambio, y Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y quien representó a Unión por la Patria. Hablaron sobre la eficacia de ciertas potenciales medidas, como abrir nuevas universidades, un sistema de vouchers y la ampliación del presupuesto educativo al 8% del PBI.

Marquina, en este sentido, comentó acerca de la Colección Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), un conjunto de saberes prioritarios organizados por áreas del conocimiento o disciplinas. La misma aseguró que los mismos en realidad no se cumplen a lo largo del país, por lo que el profesor libertario le respondió a esto y su comentario generó polémica.

La polémica comparación del representante de Milei

"No se cumplen porque somos unos chantas, no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor; es decir, esto me hace pensar un poco, imagínense si la GESTAPO hubiera sido argentina, ¿no hubiera sido mucho mejor? Porque en vez de matar a 6 millones de judíos, seguramente eran muchos menos, ya que hubiera habido coimas, hubiese habido ineficiencias de todo tipo", refirió Krause. Cabe recordar que esta organización era la policía secreta oficial de la Alemania nazi.

De este modo, añadió: "El hecho de que seamos muy malos en aplicar un sistema u otro no es la solución. Lo que está mal es la esencia, ese principio del sistema obligatorio y compulsivo; podemos discutir cantidad de temas, pero yo hablo acá de la obligatoriedad de los contenidos".

El video del argumento de Martín Krause