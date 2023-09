El mendocino Matías Quevedo busca ser el mejor barista del país

El próximo domingo 1 de octubre se realizará en la Sociedad Rural de Tucumán el certamen “Mejor Café”, donde se enfrentarán los mejores representantes de cada provincia argentina. Frente a un jurado de especialistas y el público presente, cada barista deberá armar su rutina y exponerla.

Matías Quevedo se quedó con la competencia a nivel provincial y representará a Mendoza en el certamen nacional. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM aseguró: “Confío en toda la rutina que tengo armada. Es un conjunto de emociones”.

Y contó: “Acá en Mendoza fueron 16 baristas que se juntaron en una cafetería con el chico de Tucumán que es el que organiza todo. Era preparar un expreso perfecto, una bebida con leche y, si pasabas a la última instancia, era con bebida de autor. Se usó la misma planilla de puntajes que se va a usar en el nacional, era bastante específico. La final fue muy compleja, pero una experiencia increíble”.

En Tardes de Frente, Matías detalló que “la evaluación es más que nada sensorial, pero es un todo. Nos dijo el mismo chico que van a analizar todo, es muy milimétrico. Es un análisis que se hace desde todos los puntos de vista sensoriales, no solo la presentación, la oratoria, cómo se dirige al público, a los jueces”.

Respecto de sus inicios, recordó que “empezó más o menos en el 2014, 2015, yo era un obsesionado con el café. Con el tiempo me fui metiendo, hice un curso, me interioricé y descubrí que es algo que no tiene techo. De ahí empecé a practicar y al día de hoy es algo que disfruto mucho de hacer”.

También opinó sobre la discusión sobre la temperatura a la que se debe servir un café: “Normalmente el café se tiene que servir a 65º de temperatura o menos, porque la leche tiene los componentes que se sulfatan y hace que se ponga agria. Pero hay gente que lo quiere más caliente”.

Finalmente, aseguró: “Ha habido mucho crecimiento en Mendoza y la gente se está copando de a poquito”.

