El importante anuncio de Matías Bagnato, la víctima de la masacre de Flores

Matías Bagnato, el único sobreviviente de la "Masacre de Flores", en la que en 1994 fueron asesinados sus padres, sus dos hermanos y un amigo, hizo un importante anuncio en sus redes sociales para sus seguidores. Después de varios meses intentando recuperar su rutina desde que se conoció la noticia de que el responsable del ataque que sufrió haya muerto, una de las primeras cosas que intentó fue estar bien de salud y hoy entrará a un quirófano para eso.

"Me da mucha vergüenza pero también tenía una necesidad y el deseo de hacerlo y en lo primero que pensé fue cómo lo voy a compartir con todos ustedes que estuvieron siempre incondicionalmente al lado mío, apoyándome. También estoy vivo gracias a la ayuda que ustedes me han brindado en estos 30 años que vivó tantos momentos de mierda", comenzó Bagnato antes de anunciar la razón por la que grabó ese video.

El sobreviviente hoy se operará, se someterá a un bypass gástrico para estabilizar algunos aspectos vinculados a su salud gastrointestinal. "Como todos ustedes saben a fines de abril cuando murió el asesino de mi familia empecé de a poquito a tratar de hacer una vida lo más normal posible, empecé con unos chequeos médicos y me detectaron que tenía hígado graso avanzado, los médicos me aconsejaron que lo mejor era realizarme esta operación. Obviamente engordé mucho durante estos años, canalicé por ese lado y lo tomo como que es parte de este proceso de sanación, de quitarme de una vez por todas tanta mierda que viví y para poder ser feliz, verme bien y estar sano. No quería entrar al quirófano y no compartirlo con ustedes", agregó Bagnato.

Fructuoso Álvarez González, el asesino de la familia de Bagnatto murió este año.

Qué ocurrió en la Masacre de Flores: cronología del horror

- 28 de enero de 1994: La familia Bagnato recibe por última vez una amenaza por parte de Fructuoso Álvarez González, quien reclamaba por una deuda de 180.000 dólares. Ante las constantes intimidaciones de Álvarez González, José Bagnato había radicado varias denuncias por amenazas en la comisaría 38 de la Policía Federal.

- 17 de febrero de 1994: Fructuoso Álvarez González irrumpe en el domicilio de los Bagnato e incendia la casa. Por el ataque fallecen José; su esposa, Alicia Noemí Plaza; sus hijos Fernando y Alejandro Bagnato, y a Nicolás Borda, un vecino del barrio que se había quedado a dormir. El hijo mayor de la familia, Matías, escapa.

- 21 de febrero de 1994: Álvarez González es capturado cuatro días después de la masacre.

- 10 de noviembre de 1995: el asesino es condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal 12 a prisión perpetua

- 4 de marzo de 2004: trasladan al homicida a una cárcel de Madrid, luego de que éste recurra a un tratado entre Argentina y España (Ley 24.036), el cual permite a un extranjero a completar una condena en su país de origen, siempre que acredite vínculos familiares en esa nación y se haya hecho cargo de las costas del juicio.

- 22 de noviembre de 2008: el autor de la "Masacre de Flores" es liberado por los tribunales españoles, los cuales convirtieron la condena a perpetua en una sentencia de 20 años de cárcel, el equivalente en aquel país a nuestra pena máxima. Debido a que la Justicia española anotó por error la fecha del crimen en 1990, en vez de 1994, le permitió a Fructuoso ganar 4 años y pedir la libertad condicional.

- 8 de diciembre de 2008: Álvarez González regresa a Buenos Aires.

- 14 de julio de 2011: el juez de Ejecución argentino Axel López ordena la recaptura de Álvarez González tras descubrir las irregularidades en su liberación.

- 4 de diciembre de 2011, Álvarez González es detenido por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante un allanamiento en una casa en Tortuguitas donde tenían el dato que se escondía. Lo encontraron en un falso techo.

- 11 de mayo de 2018: La Cámara de Casación Penal rechaza un pedido para que Fructuoso Álvarez González sea expulsado del país.

El caso Bagnatto tuvo muchos vaivenes judiciales.

- 1 de febrero de 2022: La defensa de Fructuoso presentó un pedido a la justicia para que se fije la duración exacta de su pena.

- 4 de abril de 2022: El Juzgado Nacional de Ejecución Penal 1, a cargo de José Pérez Arias, rechazó el pedido de fijación del vencimiento de la pena de Álvarez González aduciendo que no está apto para "la conformación de un adecuado pronóstico de reinserción social".

- 22 de junio de 2022: La Cámara de Casación Penal, compuesta por los jueces Horacio Días y Jorge Rimondi, decide rechazar por "inadmisible" el pedido de fijación de pena realizado por la defensa de Álvarez González.

- 1 de febrero de 2023: La abogada particular de Álvarez González pide nuevamente la libertad condicional de su defendido.

- 3 de febrero de 2023: La jueza de Nacional de Ejecución Penal 1, María Jimena Monsalve, ordenó que Álvarez González sea incorporado en un programa de "prelibertad" y solicitó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) la elaboración de una serie de informes socioambientales para evaluar si el recluso está en condiciones de ser excarcelado.

- 21 de marzo de 2023: Monsalve rechazó la solicitud de libertad condicional de Fructuoso al basarse en los informes socioambientales que elaboró el penal que lo aloja. Según la magistrada, Álvarez González presentó una "evidenciada involución" en su comportamiento dentro de la cárcel, al manifestar "dificultades para acatar los reglamentos internos, como así su falta de apego en punto a los objetivos fijados por las diferentes áreas de tratamiento".

- 30 de abril de 2023: Fructuoso Álvarez González falleció en el hospital de la cárcel de Ezeiza, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica en la cadera.