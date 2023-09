Comenzó la Feria del Libro en Mendoza: por qué es especial este año y todo lo que hay que saber

Este viernes comenzó una edición especial de la Feria Internacional del Libro por los 40 años de la restauración de la democracia en Argentina. La feria estará disponible para el público en general durante un período de 10 días, desde el 29 de septiembre hasta el 6 de octubre, de 16 a 22 horas. Durante las mañanas de esos mismos días también se podrá visitar a partir de las 10. En esos momentos ofrecerá un programa de actividades diseñado especialmente para las escuelas.

A diferencia de anteriores ediciones, esta edición especial de la Feria Internacional del Libro se realizará en el Auditorio Ángel Bustelo y en el Centro de Congreso y Exposiciones, ambos ubicados sobre calle Peltier, en la Ciudad de Mendoza.

La Feria Internacional del Libro inició a las 16 Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Desde las 16, varios apasionados de la lectura y curiosos por el evento se acercaron para conocer los precios de los libros y actividades disponibles. Valentina Juarez (29) comentó a MDZ que cada año se acerca a las ferias para buscar buenas ofertas: "Siempre me paso por la feria para buscar alguna oferta, pero desde hace un tiempo ya no se consiguen tan buenos precios, ahora los libros están desde los $800 como mínimo".

Para conocer las diversas actividades que se realizarán durante los próximos días, los interesados pueden consultar la programación completa en: www.mendoza.gov.ar/cultura.

Este viernes el temario fue bastante diverso: una charla sobre inteligencia artificial en la creación literaria; el Festival Internacional de Poesía de Mendoza 2023; una charla sobre actividades culturales en cárceles; la presentación del libro "Epitafio"; una actuación de Costa titulada "La Contadora a toda Costa"; y una presentación musical a cargo de la DJ Lisa Cerati.

Una serie de librerías consultadas por MDZ comentaron que estos eventos son importantes tanto para darse a conocer como también para vender a aquellas personas que no leen.

Teatros Lambe Lambe Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Aunque no figura en el programa oficial de la feria, es posible disfrutar de la magia de los teatros Lambe Lambe, que celebran una década de presencia ininterrumpida en la Feria Internacional del Libro. Gabriela Berrios Bustos comentó a MDZ de qué se trata este tipo de arte: "Los teatros Lambe Lambe surgen hace 34 años en San Salvador de Bahia en Brasil, a través de dos titiriteras y son cajitas de teatro en miniatura para que las personas espíen lo que hay en su interior".

"Es una técnica novedosa y la gente siempre se acerca a espiar cada uno de los pequeños mundos que hay en cada cajita", agregó Berrios Bustos. Los precios de los mangas inician en los $800 Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

La cultura japonesa ha ganado presencia en la sociedad argentina en los últimos años, y esto se ha reflejado en la Feria Internacional del Libro, donde se han establecido stands dedicados a ella. Sebastián Yesiz, dueño de RedRibbon, comentó que hace 3 años empezaron a participar en la feria: "Estamos muy contentos de que se nos dé un lugar en un ambiente como estos, que no es el nuestro porque no es un evento friki, está buenísimo porque los chicos buscan este tipo de contenido y lo agradecen cuando lo encuentran y también sirve a los padres que se dan cuenta de que este mundo no está maldito ni es algo raro".

También, además, de mangas (comics japoneses) se pudo encontrar merchandising sobre los animes y mangas más populares como Dragon Ball, Naruto o One Piece.

La historia de los mendocinos que viajaron por Europa con $40.000

Antes de ingresar a la feria, muchos quedaron sorprendidos con la historia de Gabriela Lucas y Pablo Profetto una pareja mendocina que recorrió Europa en un Citroën 3cv y que ahora cuentan todo en su libro.

"Lo llevamos en un barquito hasta España y de ahí recorrimos hasta Turquía", dijo a MDZ Profetto. La pareja presentó su libro Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

"Se pueden encontrar anécdotas reales durante el viaje, que parecen no reales, pero lo son. Cuando viajas te encontrás con personas únicas que nunca pensamos conocer. El libro está hecho a pulmon y es como una gran historia que busca enseñar a disfrutar las oportunidades que nos da la vida, porque lo hicimos justo a tiempo después vino la pandemia, la devaluación, pasó todo, en el momento justo", comentaron ambos.

"La gente se asombra mucho cuando saben que viajamos y conocimos 13 países y todo con $40.000", comentó Gabriela.