Cómo renovar tu placard con prendas básicas y gastando lo menos posible

Desde hace pocas semanas, las principales marcas de ropa del país se encuentran presentando sus nuevas colecciones para la primavera verano 2023-2024. Colores como el lima, el lila o el denim, el lino y los chalecos junto a pantalones sastreros se repiten en varias de las firmas más reconocidas.

Con la inflación y los altos costos que vienen siendo una constante en el rubro de la vestimenta, renovar el placard y estar a tono con la tendencia de moda parece una misión imposible.

MDZ consultó a una diseñadora de indumentaria y asesora de moda que trabaja en un prestigioso canal de televisión cuáles son las 10 prendas básicas que no pueden faltar en el guardarropa, invirtiendo lo menos posible y ajustándolo a esta temporada.

Manola Beltrami afirmó que la estrella esta primavera será “una sastrería que se urbaniza”, con pantalones, chalecos y sacos de géneros livianos que se utiliza con zapatillas. “Esto es lo que hoy por hoy se ve en casi todas las marcas y en todas las vidrieras”, explicó. Y agregó: “A esta tendencia, se suman los colores vibrantes: lima, turquesa, fucsia, naranja... A mí me hace acordar mucho a la paleta que se usaba a fines de los 90 y principios del 2000, que en aquel momento se le decía verde manzana y hoy es un tono similar. El lima”.

“Por supuesto, tampoco pasa de moda el negro, el blanco, el beige… Es decir, los colores neutros se mantienen. Por eso, si lo que buscamos es una renovación, dada la circunstancia de crisis económica que estamos viviendo, lo ideal es basar el guardarropa o la compra inteligente de indumentaria de primavera-verano en esos colores como base, junto con el denim, es decir, el jean”, indicó Manola.

Con la crisis y la inflación, renovar el placard y estar a tono con la tendencia de moda parece una misión imposible. Foto: shutterstock

“En la televisión trabajamos mucho con distintas marcas, algunas que son masivas y muy conocidas y otras más chicas de pequeños emprendedores cuyos precios varían muchísimo, pero no por eso son de menor calidad. Hay gente que elige siempre la marca conocida por una cuestión aspiracional, porque lo relacionan directamente con la mejor calidad; pero eso no siempre es así. Mi criterio es que, para hacer una compra inteligente, hay que hacer un mix”, aseguró.

Para la diseñadora, vale la pena invertir más en las prendas más básicas, de colores neutros y que no pasan de moda para que puedan ser utilizadas en la próxima primavera también, y combinarlas con otras de marcas menos reconocidas con los colores de temporada.

Otra de sus recomendaciones y que es parte de hacer compras inteligentes es "acostumbrarse a ir a ferias vintage. Es un gran lugar para ir a hacer compras específicas a buenos precios, además de contribuir a la reutilización de prendas y disminuir la contaminación que genera la industria de la indumentaria", subrayó Manola. Manola Beltrami, diseñadora de indumentaria y asesora de moda, aconsejó 10 prendas básicas que no pueden faltar en el placard esta temporada. Foto: gentileza M. Beltrami

Estas son las prendas sugeridas:

1. Jean

“Si vas a comprar un jean, es preferible que sea bueno y básico: que no tenga brillos ni roturas. Quizás que no sea chupín, pero sí de tiro alto que volvió y me parece que es más benévolo para nuestro cuerpo”, acotó. Para comprar un jean de marca reconocida hay que pensar en gastar desde $30.000.

2. Camisa blanca

Nunca pasa de moda, puede combinarse con un pantalón de vestir y un blazer o un jean, zapatillas y accesorios, según la ocasión. El costo de esta prenda ronda los $25.000.

3- Blazer

“Yo recomiendo que sea de color negro o beige, de buena calidad y confección, porque la sastrería económica no tiene buena caída ni buen corte”, explicó Manola. Un blazer oversize que se usará esta temporada tiene un valor desde $65.000. Jean, camisa blanca y un blazer negro: tres prendas infaltables en el placard. Foto: Freepik

4- Remeras o tops

Con el jean básico, el guardarropa puede comenzar a jugar con remeras o tops con los colores de la temporada. “Allí sí recomiendo comprarlo de una marca más económica. Podés comprarte una remera blanca, otra negra, alguna con una estampa, y algunas de colores. Ya ahí te armás con un jean, unas zapatillas y una remera y te armaste un outfit diurno o para la noche con un blazer negro con accesorios”, aconsejó. En una marca menos conocida, una remera puede costar desde $5.000 a $10.000.

5- Campera de jean

“Es un básico, tampoco puede faltar en un placard. Puede vestirte de noche con un par de zapatillas blancas, viene bárbaro”, explicó la asesora de imagen. Los costos de una campera de jean parten desde los $45.000.

6- Zapatillas blancas

Desde hace un par de años, las zapatillas blancas son la vedette para completar un outfit y si es de buena calidad puede durar un par de temporadas. Según la marca, pueden encontrarse desde los $45.000 o superar los $100.000

7- Botas tejanas

“Las tejanas se usan todo el año ahora. Recomiendo las de color negro para poder combinar y son un básico. Pueden ser también color suela que van mejor con un vestido al estilo boho, por ejemplo. No que sean blancas porque ya es un montón”, indicó la diseñadora. Un par de tejanas de caña alta tienen un valor que parte desde los $40.000, aunque los costos pueden variar según la marca. El short de jean y las zapatillas blancas siguen siendo tendencia esta primavera. Foro: Freepik

8- Vestido negro

“Es otro básico. El vestido negro no tiene que ser muy al cuerpo ni tampoco súper suelto. Tiene que resultarte sentador y cómodo. Todas estas prendas básicas tienen que ser cómodas, y que vos puedas combinarlas con lo que sea”, enfatizó Manola. Si es un vestido corto de marca conocida, los costos pueden rondar los $15.000 y desde $20.000 si son largos.

9 – Short / mini de jean

“Una minifalda y un short de jean es un básico. Lo ideal es que no tengan ni roturas ni brillos, ni colores random. Que sean clásicos, con un largo sentador para cada cuerpo. Hay muchos modelos en el mercado disponible. Ambos los podés combinar tanto con un top como arriba de la malla, con las zapatillas blancas o las tejanas. Con una remera blanca o con una de estampa localizada. Si le agregás el blazer, podes salir a la tarde o la noche. Quedás super canchera con buenos accesorios, con una cadena que es lo que se usa (corta o larga), anillos y argollas plateadas”, precisó. Una mini o un short de jean ronda los $15 mil a los $25 mil, según la marca.

10 – Traje de baño

“Los trajes de baño depende mucho de los gustos y tipos de cuerpo, porque es necesario que una se sienta cómoda. En las últimas temporadas se volvió a usar la malla enteriza y volvió la bikini de tiro alto pero también continúa la de tiro bajo. Lo básico es el negro y no es novedad. Pero esta prenda es muy personal. En tendencia, sigue la enteriza, las bikinis en “V”, mucha tirita y volvió el cullotte”, comentó. En cuanto a precios, varían según marca y estilo, pero una enteriza puede conseguirse desde $15.000.