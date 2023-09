Qué es la numerología, el servicio que prestó "Pitty la numeróloga" al Banco Nación y a varios famosos

Verónica Laura Asad, más conocida como "Pitty la numeróloga", fue foco de noticias en los últimos días por prestarle sus servicios a un empleado del Banco Nación por fuera de la entidad y bajo financiamiento de la misma. Frente a esto, admitió que ha trabajado para presidentes, jueces de la Nación, marcas internacionales y varios cantantes famosos, como Ricardo Arjona, Chayanne y Ricky Martin. ¿Qué es lo que les ofreció?

María del Carmen Barros, gerenta general del organismo bancario, fue quien se contactó con ella. Durante medio año, Asad le realizó sesiones en su consultorio y cobró $240.000 mensuales, lo que calificó como un sueldo de "dos mangos" teniendo en cuenta todos sus conocimientos. La entidad no sólo está siendo investigada por grandes aumentos salariales e incorporaciones sin autorización, sino también porque se encargó de pagar dichos encuentros (pues aún no se sabe en qué se enfocaron, si en temas personales o más bien laborales).

¿Qué es la numerología y para qué sirve?

La numerología se basa en la creencia de que existe una relación entre los números, los componentes que forman parte del universo, y las fuerzas físicas y espirituales. En otras palabras, lo que establece es que cada número del 1 al 9 tienen un sonido o vibración numérica especial que hace que el universo y todos los seres estén conectados de forma armónica.

Sirve para conocer información sobre la personalidad, tendencias de comportamiento y puntos fuertes y débiles de cada persona. ¿Cómo? Analiza el día y horario preciso en que nació, así como su nombre propio, dentro de lo que es su "campo energético". Esos valores numéricos asignados a estos datos se utilizarán luego para descubrir información sobre su carácter y temperamento, entre otras cosas.

Cada persona nace un día determinado, a una hora específica y con un nombre propio dentro del campo energético. Foto: Archivo MDZ

En el programa El Diario de Mariana, por América TV, Pitty explicó: "Yo tengo facilidad para sumar, tengo una técnica que desarrollo a través de los números y fui sumándole un montón de conocimientos. Soy docente, estudié, me capacité, no me quedé solo con lo que aprendí a hacer". Luego, agregó: "Por ejemplo, si sos un empresario o tenés una empresa, hay muchas cosas que necesitás saber; cómo manejar el personal, cómo comunicarse frente a una situación según tu fecha de nacimiento".

En otras palabras, a cada individuo le ayuda a comprender sus características innatas. ¿Cómo? Identificando su energía y esencia para saber qué hacer con ella y poder desarrollarse de forma constructiva; incluso le puede mostrar con quién hay más compatibilidad al momento de relacionarse. Pero también se aplica a trabajos: por ejemplo, a algunas organizaciones les puede indicar aquellas áreas en las que sus empleados tienen fortalezas o debilidades, y también determinar cuándo sería el mejor momento para iniciar nuevos proyectos.

Qué significa cada número según la numerología

Cada número tiene un significado único que determinará la personalidad de esa persona.

Individualidad, creatividad y liderazgo Dualidad, equilibrio y cooperación Creatividad, expansión y expresión Estabilidad, practicidad y seguridad Libertad, cambio y aventura Amor, servicio y armonía Introspection, sabiduría, espiritualidad Ambición, poder y realización Completitud, altruismo, servicio

¿Cómo saber cuál es mi número según la numerología?

Como ya se explicó, dentro de la numerología existen números que pueden determinar distintos rasgos de su vida. Quienes quieran saber cuál es el número final de su nacimiento, hay que sumar ese día. Por ejemplo, aquellos que nacieron un 18, la sumatoria debe ser de estas dos cifras (1+8) y da 9.

También está el número de misión de vida, el cual muestra el camino que tiene esa persona en particular predestinado. Se obtiene sumando el número del año en el que cada uno nació. Por ejemplo, quienes nacieron el 12 de octubre de 1998, la ecuación sería la siguiente: