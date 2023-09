Estudiantes universitarios se manifestaron ante el aumento de las cuotas

La educación es una herramienta clave en la vida. Gracias al estudio, los jóvenes pueden aprender, progresar y convertirse en grandes profesionales. En ese sentido, son muchos los chicos que aspiran a elegir una carrera que les gusta, estudiarla y recibirse de lo que siempre anhelaron ser. Sin embargo, en algunos casos, hay ciertos obstáculos que dificultan el proceso.

Una de esas dificultades (quizás la principal) es el dinero que hay que invertir para estudiar una carrera universitaria, ya que muchas de ellas no están en universidades públicas y, por ende, son varios los jóvenes que recurren instituciones privadas para poder desarrollarse en su vocación.

A su vez, el problema se agrava cuando las cuotas de dichas casas de estudios aumentan, y este es justamente el escenario que sufren los estudiantes de la Universidad del Aconcagua.

Los alumnos exhiben las condiciones edilicias del establecimiento. Foto: Gentileza alumnos Universidad del Aconcagua.

Los alumnos sufrieron un aumento de más del 100% en tan solo 8 meses, situación que obviamente los pone en aprietos a la hora de pagar el arancel mensual. Para ser más precisos, el valor de la cuota era de $25.000 en febrero, mientras que en estos días les informaron que a partir del mes de octubre deberán pagar 52.000 pesos.

La suba del arancel ha sido de más del 100% en 8 meses. Foto: Gentileza alumnos Universidad del Aconcagua.

Por ese motivo, los alumnos de la universidad decidieron hacer una sentada en la explanada de la casa de estudios, para manifestarse ante esta situación.

MDZ dialogó con Sofía, estudiante de la institución, que comentó en detalle cuales son los reclamos: "El problema es que nunca nos avisaron sobre este aumento. Desde la universidad nos habían dicho que este año solo iban a haber dos incrementos; aunque con este que nos comunicaron ahora, ya es el cuarto", advirtió.

Otro de los motivos por los que se manifiestan los estudiantes es la precaria infraestructura del edificio, que según expresan, no se condice con la suba reciente. "Los bancos están en mal estado, la limpieza no es idónea y no tenemos los materiales necesarios para hacer prácticas", señalaron los alumnos.

La situación que viven es cada vez más delicada, y los estudiantes esperan con ansias que esta manifestación genere el efecto deseado. La inflación es una realidad, pero los aumentos están por encima de la misma, y los jóvenes exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto.