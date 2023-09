Magdalena Pesce, tras su importante nominación: "No hay que subestimar al consumidor"

El medio especializado Wine Enthusiast reveló las nominaciones de sus conocidos premios Wine Star Awards y Magdalena Pesce, gerenta general de Wines of Argentina, aparece como persona del Año 2023, siendo así la primera figura argentina en estar nominada en los premios que se realizan desde el año 2000.

Por su prestigio, trayectoria e influencia de su panel de expertos, estos premios son considerados los más importantes de la industria del vino a nivel global. Los ganadores se darán a conocer en la gala anual de la 24° edición de Wine Star Awards, que se celebrará el 5 de febrero de 2024 en la ciudad de Miami.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Pesce habló de esta importante nominación y señaló que “son 15 años en Wines of Argentina, que es el organismo que se encarga de promover la marca país vino argentino en el mundo y también de direccionar la estrategia exportadora que tienen las bodegas de todo el país”.

Pesce remarcó que “hace más de 15 años que Estados Unidos lidera las exportaciones, en segundo lugar Brasil, que es un mercado altamente estratégico para nosotros” y que Inglaterra es hoy “el tercer mercado para la Argentina y la gran vidriera para el mundo”.

“Entendemos que es altísima la competencia, tenemos que ser muy conscientes de contra quién estás compitiendo. En segundo lugar entender a quién le querés vender vino argentino o posicionar la marca país. Y tercero tener muy claro el mensaje”, detalló: “Nosotros posicionamos el intangible vino argentino, que es diferente de posicionar una marca. Con un buen mensaje, una buena estrategia y entendiendo a quién le estás hablando es que tenés más chances de tener éxito”.

También contó que, si bien cuando empezó “era Malbec y no te corrías de ese mensaje”, hoy en día “tenemos mercados muy consolidados donde el mensaje de Argentina Malbec es totalmente pregnante, estamos en un estadío donde nuestra estrategia comunicacional es mucho más amplia”.

“Al mensaje de Malbec se suma la diversidad regional, varietal de estilos, que es la gran potencia que tiene Argentina para explorar”, añadió. “Vamos hacia una estrategia que no debería focalizarse en un varietal porque tenemos al Malbec, pero también tenemos un montón de opciones. También hablar de otros atributos que están siendo muy requeridos, que son la sostenibilidad y la innovación”.

Pesce reconoció que “este reconocimiento a mi persona es por el trabajo que arrancamos seriamente primero por una industria con más equidad, inclusiva; ese camino nos va a permitir llegar a estas nuevas audiencias y el vino argentino tiene todas las características para poder hacerlo porque tiene características para ser considerado un producto que se produce de manera natural”.

“Lo otro: la autenticidad y la transparencia. A los consumidores nuevos no les tenés que mentir. Hay que ser muy cautelosos porque no se vuelve de un fiasco a los consumidores, están muy informados, no hay que subestimarlos”, explicó y cerró: “Uno construye prestigio en todos los niveles y es muy fácil perderlo”.

