Rapidez y descontento, los protagonistas del domingo electoral

Las elecciones provinciales se desarrollan sin mayores inconvenientes y sobresaltos durante este domingo en Mendoza. La rapidez a la hora de votar y la apatía generalizada, son las marcas de la jornada que empezó fría, nublada y con llovizna.

Desde MDZ recorrimos escuelas desde temprano y encontramos que el sentimiento que más reinó en los votantes fue el desinterés. Los electores le confesaron a este medio que el principal motivo por el cual fueron a votar fue la obligatoriedad del sufragio.

Dicha reacción se replicó con mucha frecuencia, salvo en los adultos mayores, quienes se mostraron más entusiasmados y esperanzados con esta elección, y con la posibilidad de que haya un cambio (o no, dependiendo el votante) en la provincia.

Esta tendencia no solo se comprobó con las declaraciones del electorado, sino también con la poca concurrencia que se observó en las diferentes escuelas visitadas.

La jornada lluviosa fue un condicionante a la hora de la concurrencia a votar.

Foto: Santiago Tagua /MDZ.

Si bien uno de los fundamentos para esta marcada ausencia puede haber sido provocada por el clima, ya que lloviznaba en algunas zonas de la provincia, lo cierto es que se notó un evidente descontento con la clase política.

A esa situación, es pertinente agregar que la espera era corta, ya que la votación a través de la boleta única se hizo mucho más ágil. Esto se debe a que, en primer lugar, los candidatos estaban en una sola hoja; y la otra razón, es que al cuarto oscuro pasaban dos personas a la vez, que votaban detrás de un biombo electoral; y por lo tanto, no se generaban demoras en la votación, ni tampoco colas a la hora de entrar.

Rapidez, irregularidades y cantidad de electores hasta el mediodía

Al mediodía el presidente de la Suprema Corte de Justicia realizó declaraciones a la prensa sobre cómo se desarrollan las elecciones en la provincia. "La jornada se desarrolla con total normalidad. Estuvimos a las 8 de la mañana con el 98% de las mesas habilitadas", sostuvo y agregó que la idea de convocar a tres autoridades de mesa "permitió haber empezado a horario . El 70% de las autoridades se presentaron".

Dalmiro Garay aseguró que ya votó el 37% del padrón.

Foto: Santiago Tagua / MDZ

Por el frío, la rapidez o la apatía, en las escuelas hubo muy poca concentración de personas durante la mañana. Ante la consulta de cuáles eran los motivos de esta situación particular, el presidente de la Corte afirmó que "es una marca de este sistema de votación, que se vota rápido. Ha quedado demostrado que la gente va a votar, vota rápido y más si las autoridades de mesa cumplen con la ubicación de los dos biombos".

Además, sostuvo que "según el corte que hicimos a las 12:30 ha votado un 37% de los mendocinos" lo que interpretó como un buen síntoma. En cuanto a las quejas por la realización de bocas de urna en algunas escuelas, Garay indicó que, si bien, "no está legislado en la provincia de Mendoza. Si está legislado que el elector no debe ser molestado en todo el trayecto a votar y después de votar. Por lo tanto, nosotros no habíamos autorizado ese boca de urna"

Lo que si quiero aclarar, señaló "es que la única información oficial sobre el resultado de las elecciones es el de la Junta Electoral y hemos puesto el horario de las 22. Si tenemos más del 30% antes, vamos a anunciarlo antes".

Sobre otras irregularidades, el presidente de la Corte informó que hubo un caso de una persona detenida por la policía debido a que se encontraba sacando fotos detrás del biombo. También, hubo una denuncia de una aplicación móvil que marcaba "dónde voto" sobre la que ya se actuó.