La historia de Félix Girin, el hombre que "se empuja" para trabajar en su bicicleta

Domingo de elecciones generales, 9 de la mañana, las calles del Gran Mendoza prácticamente vacías. Pero Félix Girin, como hace más de cuatro décadas salió con su bicicleta a recorrer y ofrecer sus servicios.

Hace 40 años es cerrajero y 22 años que es diariero, algo que arrancó como un hobby y hoy es su sustento de vida. Se traslada por las calles de Godoy Cruz, cerca del Casino, llama la atención su andar: no va pedaleando, sino que arrastra los pies y se empuja cómo hacen los niños cuando aprenden a andar en bici.

"Yo pedaleo también, pero por prescripción médica cuando me canso tengo que ir empujando con los pies”, explica. Félix va a paso lento, observando cada casa, se detiene en aquellas que suelen comprarle diario o le piden arreglar alguna cerradura, pero nadie abrió la puerta en dos cuadras. Él no se da por vencido y en su semblante deja ver que disfruta de lo que hace.

“Lo importante es trabajar salir adelante porque nadie te va a dar nada si vos no trabajas”. Félix quiere aprovechar la mañana para trabajar, cerca del mediodía irá a votar, como hace en cada elección.

“Ir a votar para mí es una obligación moral, me lo enseñaron a los 16 años”, enfatiza con orgullo y añade: “Mi padre tenía 14 hijos nos llevó a votar a todos. Desde esa época se aprendió a tener conciencia cívica”.

Da gusto charlar con Félix, apoyado en el manubrio de su bicicleta, algo oxidada por el paso del tiempo, cuenta con una sonrisa y se anima a compartir con un extraño cómo es un día de trabajo para él.

“Lo que más disfruto de mi trabajo es levantarme a la mañana y poder salir a trabajar y agradecerle a Dios que me da un día más de trabajo. Cuando me voy a acostar agradezco a Dios que me ha dado un día más, aunque sea mucha poca o mucha plata que me ha dado un día más para respirar”, contó.