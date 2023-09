Trata de personas: concientizar y luchar para erradicarla

Es tan escalofriante como impensable. Uno siempre considera que este tipo de delitos están lejos de uno. Como un arma de defensa. Eso hacemos con los males en general. Sin embargo, la trata es el segundo negocio clandestino más rentable del planeta. Hasta hace una década atrás se decía que era el tercero, luego del narcotráfico y del tráfico ilegal de armas.

El 23 de septiembre es el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas”, que fue establecido en enero de 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres

que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, y tiene por objetivo concientizar sobre este delito y su impacto a nivel global.

A nivel mundial, existen entre 40 y 45 millones de personas víctimas de trata. De este porcentaje, el 46% de las víctimas de trata detectadas son mujeres y el 19% son niñas. Mientras que el 20% son hombres y el 15% son niños. Por lo tanto, el 34% de todas las víctimas de trata detectadas son menores de edad.

La periodista e investigadora contra de la trata de personas Verónica Toller, explica en sus magistrales conferencias que este negocio genera 150 billones de dólares anuales de ganancias a nivel mundial. Pues bien, ella señala explícitamente lo atroz de la trata de personas que ultraja la dignidad de la persona: “Considera al ser humano un bien transferible y vendible de acuerdo con la oferta y la demanda y tiene bajo riesgo de sanción. Porque es un delito complejo, extendido en el tiempo, con varios delitos adentro de la trama, involucra a muchos en la red y tiene siempre padrinos poderosos.”

Es por eso que la trata de personas constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos porque su finalidad es la obtención de una ganancia a costa de considerar a las personas como mercancías, afectando su dignidad, integridad y libertad.

Cuando uno se enfrenta a la miseria humana el impacto es fuerte. Cuando se ve la dignidad atropellada es imposible no sensibilizarse y hacer algo. Eso logra la película "Sound of Freedom” -recientemente estrenada en nuestros cines- que cuenta la historia de un ex agente federal se embarca en una peligrosa misión para salvar a una niña de una red de traficantes de menores. Ese agente hizo algo para cambiar esta cruda realidad. Restauró la dignidad de las personas. Devolvió la esperanza en que podemos ser más humanos y que frente a tanta maldad podemos sembrar esperanza. Y allí comienza a resonar el sonido de la libertad. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los dos Protocolos Suplementarios sobre tráfico y trata de seres humanos fueron adoptadas por las Naciones Unidas en noviembre de 2000, y entraron en vigor en septiembre de 2003. Tiene por objetivo la colaboración estratégica de los países de origen, tránsito y destino para prevenir la trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas. Este instrumento establece para los Estados Partes la obligación de adoptar medidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente Mujeres y Niños a través del conocido como Protocolo de Palermo.

Pero la crudeza de esta atrocidad no termina acá, y la película refleja los datos de la realidad: 1 de cada 3 víctimas de trata sexual son niños, niñas o adolescentes. En 2022 hubo más de 22 millones de nuevas imágenes de pornografía infantil. Esto no es una

película. Es la realidad. Y está pasando. Nuestro compromiso tiene que ser inclaudicable. Y hoy más que nunca debemos alzar la voz por la protección de la dignidad de cada persona víctima de estas redes millonarias a costa de ultrajar el fundamento y la base de todo el edificio de los derechos: la dignidad y la vida de las personas.

El Observatorio de la Dignidad lanzó una campaña con el lema #LuchaPorLaVida que revela muchísimos datos más que nos ayudan a comprender por qué es tan importante esta lucha. En su sitio, sostienen que el 72% de las niñas víctimas de trata son explotadas sexualmente y que, además, se calcula que por cada víctima de trata que es visibilizada, existen al menos 20 sin identificar. En esta campaña se desnuda el mapa de los flujos transnacionales de la trata y se nos invita a ser parte de esta campaña difundiendo y concientizando.

Sin información no hay acceso a la verdad. Necesitamos tomar conciencia como sociedad para prevenir, acompañar y no claudicar en esta lucha contra la trata de personas.

Luchemos por la dignidad de todos. Luchemos contra la trata de personas. Luchemos por la vida, siempre. Ana Mármora.

* Ana Marmora, abogada, periodista, especialista en DDHH por la Universidad Austral.