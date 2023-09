¿Por qué la primavera nos hace sentir las emociones a flor de piel?

El miércoles 21 de septiembre fue el día de la primavera, festividad que lleva consigo colores alegres, variedad de flores, un clima más ameno y, según la psicología, las emociones positivas están a flor de piel. Mauricio Girolamo, licenciado en Psicología, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó que "el invierno es una etapa más gris, más oscura, un momento del año donde estamos más guardados, el frío nos inhibe un poco. Entonces, cuando llega la primavera la verdad que hay mucha más exposición, queremos estar más en algún lugar compartiendo".

Desde una perspectiva profesional, comentó que "hoy en día lo visual está muy en boga y está muy expuesto, las redes sociales tienen mucho que ver con esto, con lo cual todo lo que tiene que ver con pantallas es algo que nos invade por todos lados. Pero de todas maneras, lo visual es un medio a través del cual también establecemos contacto. Lo visual, lo auditivo, lo sensitivo, quizás los hombres somos más visuales y las mujeres sean más sensitivas, pero digamos que la puerta de entrada también tiene que ver mucho con lo visual. Entonces poder acercarnos a los demás y establecer un contacto, justamente la estética no deja de ser parte de lo que seduce al ser humano. Entonces la primera impresión, podemos ver que es una seducción estética o visual".

Girolamo advertía que la primavera incita a la persona a querer salir e interactuar con la gente, pero esto a su vez depende de otros aspectos. "La predisposición puede estar de parte nuestra y querer encontrarnos con alguien, pero es algo que sucede absolutamente fuera del control de nuestra persona. El tema es que si la predisposición no está en generar encuentros con diferentes personas, obviamente no vamos a tener la oportunidad, pero es algo que no está bajo nuestro control. Hay algo que llamamos química, ahí hay elementos que la subyacen, tiene que ver justamente con la forma, los estilos, los valores, todo eso cuando empezamos a conocer a la persona".

Las personas están más predispuestas a amar en primavera.

"Hay una frase bastante patética en la sociedad que dice "los polos opuestos se atraen". No hay nada más irreal en la vida que un polo opuesto nos atraiga, más allá de que quizás nuestra pareja tenga algún lado muy opuesto al nuestro. Pero en términos concretos y más técnicos, lo que nos atrae de la otra persona tiene que ver con las coincidencias, con los puntos de contacto y de interés. Nos acercan los valores, ideas, pensamientos, gustos, estilos, formas, todo eso. Entonces en el enamoramiento no sabemos qué nos pasa con la otra persona, pero surge el tener ganas de hablarle, de verla, hay algo que me atrae de esa persona, por eso le llamamos química", sumó.

Por último, reflexionó: "El que quiere jugar al amor tiene que estar dispuesto a jugar al riesgo. El que no quiere arriesgarse, entonces que no juegue al amor. Esto es un riesgo, es una apuesta, es un es un literal descontrol. De hecho hasta hay un descontrol hormonal porque en ese momento de enamoramiento empiezan a fluir un montón de hormonas en donde justamente lo que se genera es ese momento de idealización de la otra persona. Pero concluyendo, lo lindo de todo está en arriesgar más en la vida, vivir el amor, salir a disfrutar la primavera, démosle para adelante con todo".

