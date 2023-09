Según un informe, estas son las provincias más caras para vivir

El problema de la inflación es un drama que castiga a todo el país, pero hay algunos distritos que sienten con mayor intensidad el impacto de las variaciones de precios.

Aunque no todas las provincias miden la evolución de los precios, distintos indicadores permiten dibujar un mapa del costo de vida en ciudades muy importantes.

Un informe de Politikon sostiene que la fuerte aceleración que registró el IPC nacional en agosto, trepando del 6,3 de julio al 12,4%, se observó también en las diez jurisdicciones subnacionales que realizan los relevamiento propio del IPC local.

En ese contexto, cinco distritos registraron alzas del IPC superiores al total país relevado por el INDEC en agosto. San Luis queda a la cabeza con suba del 14,9%, seguida por Chaco (14,7%), Tucumán (14,3%), Jujuy (13,1%) y Santa Fe (12,5%). Por el contrario, en Neuquén se vio el incremento más leve del mes (10,6%).

En los diez distritos relevados se registraron aceleraciones durante agosto, algo que estaba proyectado en función de la devaluación aplicada por el Gobierno nacional tras las elecciones PASO. En este marco, la más fuerte se observó en San Luis (+9,0 puntos porcentuales); por el contrario, en la provincia de Neuquén se registró la menor aceleración (+3,2 p.p)

Los registros anualizados

El incremento acumulado a agosto del año 2023 del IPC nacional fue del 80,2% de acuerdo a los datos del INDEC, incrementándose respecto a lo señalado en igual período del 2022 cuando marcó 54,6%. Este fenómeno de aceleración se observó también en la totalidad de los distritos con medición propia de IPC local, mostrando subas por encima del 75% en todos los casos, superando incluso el 80% en cinco distritos. En ese marco, Jujuy exhibe la mayor variación acumulada (87,2%), seguida por Tucumán (84,4%), Neuquén (82,1%), Río Negro (81,0%) y Chaco (80,3%). En el otro extremo quedó Mendoza (75,7%).

Siempre de acuerdo con el relevamiento y el análisis de Politikon, comparado con igual período del 2022, todas las jurisdicciones relevadas aceleraron fuerte el crecimiento del IPC; en Jujuy está la mayor aceleración con una diferencia de 34,6 puntos porcentuales, seguida por Tucumán (+30,2 p.p) y CABA (+26,7 p.p). Por el contrario, en Mendoza está la aceleración más leve (+17,6 p.p).

En la comparación interanual, todos los distritos relevados robustecieron sus subas de triple dígito. A nivel país, la variación interanual de julio fue del 124,4% y, en ese marco, hay cinco distritos con incrementos superiores a ese nivel: lidera Río Negro con 133,2% seguida por Jujuy (132,3%), Tucumán (127,6%), Neuquén (127,4%) y CABA (127,3%).

En el extremo opuesto, Mendoza registra la suba más leve con 118,8% y junto a Córdoba son las únicas provincias que no superan el 120% de suba interanual. La aceleración de la dinámica inflacionaria queda en evidencia al observar el desempeño de este indicador en igual mes pero de 2022: en aquel momento ya se observaban fuertes aceleraciones que posicionaban a todas las provincias por encima del 70% interanual y algunas incluso arriba del 80%.

Las mediciones propias

En el país, hay once jurisdicciones subnacionales que cuentan con su propia elaboración del IPC territorial. Estas son CABA, Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En este informe, no se consideró a San Juan ya que dicha provincia está actualizando su índice y por ello no actualizó aún los resultados para el 2023.

A su vez, no todas las provincias cuentan con una misma forma de presentar su información: si bien algunas siguen la misma categorización que realiza INDEC, otras la realizan de un modo distinto por lo que no necesariamente una misma división es comparable entre si (ejemplo: Alimentos), pero igualmente se trata de un forma muy útil de evaluar el comportamiento de precios en los diferentes distritos.