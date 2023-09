El conmovedor gesto de los compañeros de Morena Domínguez a casi dos meses de su asesinato

A Morena Domínguez la mataron a golpes. Murió a los 11 años, el 9 de agosto, cuando iba a la escuela y se cruzó con dos motochorros que la arrastraron y atacaron para robarle el celular, en el partido bonaerense de Lanús. Por el crimen este viernes fue detenido en la ciudad de Punta Lara Facundo Alejandro Ortiz, de 23 años, que estaba prófugo y con pedido de captura desde hace un mes.

El imputado se negó a declarar ante la fiscal a cargo de la causa, Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús y para lo investigadores, con la detención de Ortiz, los dos presuntos responsables del homicidio de Morena ya están presos, ya que el otro imputado, Miguel Humberto Madariaga (25), alias "Miguelito", había sido atrapado poco después del hecho y ya fue procesado con prisión preventiva. Ambos están imputados por "homicidio en ocasión de robo en concurso con encubrimiento agravado por el ánimo de lucro", delitos que prevén una pena de 10 a 25 años de cárcel.

Mientras la Justicia investiga y avanza, el dolor de todos los que conocieron a Morena y fueron parte de su vida crece. Su familia la extraña, su mamá y su abuela -que fueron contactadas por MDZ- prefieren no hablar del tema y en el barrio los vecinos se agrupan en redes sociales y Whatsapp para seguir reclamando una pena para los asesinos, para que no se olviden de la nena y para que no haya más casos así.

Los compañeros Morena tuvieron una idea en este sentido: cambiaron sus buzos de egresados por prendas con una leyenda que busca la memoria. "Recorrimos este camino juntos, pero hoy no estamos todos. Nos falta Morena", dicen las remeras que usan los chicos cada día en la escuela. Con el texto hay un corazón roto y la fecha en la que la menor fue asesinada.

"Los chicos tratan de seguir", le dijo una madre del colegio a MDZ y contó sobre cómo es el día a día que "sigue todo igual, hay presencia de policías en las cuadras del colegio pero salís de ese perímetro y sigue siendo tierra de nadie".

Morena Domínguez tenía 11 años.

El asesinato de Morena Domínguez

El crimen ocurrió minutos antes de las 7.30 del 9 de agosto pasado, cuando Morena fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte de la calle Molinedo al 3200, de Villa Diamante, partido de Lanús, en el sur del conurbano. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal que se convirtió en una prueba clave de la causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según lo que quedó registrado por la cámara. También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

De acuerdo con el resultado preliminar de la autopsia realizada en la morgue judicial de Lomas de Zamora, la víctima murió como consecuencia de "un fuerte golpe en la zona abdominal" que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y sufrió una "hemorragia interna".

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia del SAME y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio.