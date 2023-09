Allanan un centro de estética que trabajaba sin profesionales habilitados

Un allanamiento realizado en el mediodía del miércoles un centro de estética de la localidad cordobesa de Villa María mostró una problemática que se viene repitiendo en todo el país. Por una denuncia realizada por el Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de aquella ciudad se detectó que en dicho establecimiento no había profesionales habilitados para realizar los servicios que prestaba,

El presidente de la institución Marcos De Beffort, que fue testigo del procedimiento ordenado por la fiscalía de Instrucción del Primer Turno de esa ciudad, a cargo de Silvia Maldonado.

Según expresó De Beffort cada vez más centros de estética realizan tratamientos con aparatología, como depilaciones definitivas o reductores, entre otros, que deben ser realizados por un profesional de kinesiología o médico y no por quienes cuentan con títulos de esteticistas.

Además, contóque en el allanamiento se constató que se trabajaba "con equipos no habilitados" y que el espacio no estaba autorizado como centro de estética. “Utilizaban aparatología que solamente puede usar kinesiólogos o un médico”, contó y que en el lugar, quien manipulaba la tecnología, tenía título de esteticista "pero no era una profesional habilitada".

“Utilizaban aparatología que solamente puede usar kinesiólogos o un médico”, contó el presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Villa María. Crédito: Freepik

El presidente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas aseveró que “son muchos” los lugares como éste que funcionan de manera ilegal. “En primera instancia, siempre tratamos de citarlos y aclararle cuales son las incumbencias de ellos y cuáles son las nuestras, para no tener que hacer la denuncia”, comentó.

Además, comenzaron a trabajar con el municipio para poder realizar controles ya que, según describió, en ocasiones los centros de estética están inscriptos con otro rubro y luego anexan los servicios con aparatología.

En ese sentido, confirmó que desde la entidad se realizan campañas con el objetivo de concientizar a la población de los riesgos que corren al someterse a prácticas en manos de personal no habilitado. "Pueden aparecen quemaduras producto de depilaciones definitivas, pero también complicaciones de la salud durante las práctica de drenajes", aseveró.

De Beffort aconsejó a quienes deseen hacerse un tratamiento que incluya aparatología, consulten sobre la habilitación del centro que lo ofrece. “Lo que les decimos es que llamen al Centro de Kinesiólogos y consulten por profesionales matriculados para que puedan realizar el tratamiento correctamente”, dijo.