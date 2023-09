Un alumno fue reconocido en el Día del Estudiante por un noble gesto

Un adolescente de 16 años protagonizó una historia por la cual recibió un reconocimiento en el colegio al que asiste en ocasión de celebrarse el Día del Estudiante.

El estudiante oriundo de Córdoba Capital encontró una billetera llena de dinero en el tradicional Parque Sarmiento, y sin siquiera pasarle por la mente la posibilidad de apropiársela, buscó ayuda de otras personas para localizar a su dueño.

Fue entonces que preguntando se topó con tres hombres que jugaban al fútbol en una cancha dentro del parque, a los que Lautaro les pidió colaboración para dar con el propietario.

Se trataba de Marcelo, Miguel y Gerardo, integrantes de un grupo de deportistas veteranos, que se ofrecieron llevarlo hasta el domicilio que figuraba en el DNI que estaba en la billetera, en barrio Villa Revol. Al llegar a la vivienda, entregaron la billetera perdida con el dinero y la documentación a la sobrina de Pablo Oviedo, el hombre que la había extraviado.

Lautaro, el joven reconocido en el Día del Estudiante por su noble gesto, y su mamá Flavia. Crédito: Néstor Ghino / El Doce.

En declaraciones televisivas, Lautaro se refirió a los motivos que lo llevaron a buscar al propietario de la cartera. Al respecto, aseguró: "Me acordé de mi mamá porque me enseñó que nunca hay que alzar cosas ajenas en lugares abiertos". En tanto, los deportistas señalaron: "El ejemplo lo dio él, nosotros fuimos parte y colaboramos pero los valores de ese niño en su acción son impresionantes".

A partir de la lección que dio Lautaro, los Marcelo, Miguel y Gerardo decidieron enviar una carta al IPEM N.º 38 “Francisco Pablo de Mauro” que está a metros del principal parque de la ciudad, para que reconocieran su noble gesto.

“La siguiente nota es para resaltar el buen comportamiento y la honestidad del alumno Lautaro, ya que, en estos tiempos, lamentablemente, es poco común. Por lo que a través de usted/es queremos felicitar, destacar y hacer pública la buena acción del alumno de esa institución. Como ya se aproxima el Día del Estudiante, nos pareció oportuno hacerle este sencillo, pero sentido homenaje a Lautaro”.

La directora de la escuela a la que acude el alumno decidió leer la carta frente a sus compañeros. Foto: Captura de pantalla

La directora del IPEM, Mariel Graciarena, decidió leer ayer miércoles la carta frente a los compañeros de Lautaro del 5to “D” turno tarde.

Los tres hombres que firmaron y presentaron la carta se enteraron en la escuela la difícil historia de vida del adolescente, ya que, según contó la madre del chico, “el día que encontró la billetera no teníamos para hacer de comer".

"Cuando me contó eso casi me muero de amor. Me enorgullecí tanto porque él no sabe si tengo o no plata, él sólo sabe que tiene que actuar bien”, contó la mamá.