El inédito pedido de un peregrino en Salta

Cada año Salta recibe decenas de miles de personas que peregrinan hasta la capital provincial movidos por la fe hacia el Señor y la Virgen del Milagro. Desde el 6 de septiembre y hasta el 15 inclusive, los fieles se acercaron desde distintas provincias para realizar diversas demandas, algunas referidas a la salud, el trabajo y el amor. Sin embargo, el insólito pedido de uno de los fieles llamó la atención.

En el medio de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, un joven fue consultado sobre los motivos por los cuales peregrinaba. La respuesta sorprendió de tal manera, que el clip se hizo viral en redes sociales.

Mirá el video de la respuesta del peregrino explicando el motivo de su petición:

El muchacho en cuestión se llama Dano Cuellar (@danocueellar), y ante la pregunta de una periodista, contestó: "Yo vengo a peregrinar porque a mi me han gorreado, y vengo a pedirle al Señor de la Virgen del Milagro que ya no me gorreen más". Acto seguido, consultó si lo que había dicho no salía en ningún lado; cosa que no ocurrió, ya que el video viral sumó casi 2 millones de reproducciones y 94.000 "me gusta".

La respuesta causó sorpresa entre los presentes y más de 1.000 comentarios en redes sociales, donde los cibernautas reaccionaron con humor a la petición del joven procedente de Salta. Muchos se preguntaban el significado de la palabra "gorrear" ya que el término es utilizado sólo en algunas provincias y hace referencia a la acción de "traicionar o ser infiel a la pareja".