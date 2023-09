Se viene la segunda carrera solidaria para cumplir el sueño de Franco Pokrajac, el joven mendocino que murió ahogado al intentar salvar a un perro

Franco Pokrajac murió hace dos años cuando se arrojó a un canal en Luján para intentar rescatar a un perro que se había caído al agua. Tenía 20 años. Desde ese momento, su familia se puso como objetivo hacer todo lo posible para cumplir uno de sus sueños, que era construir un centro médico veterinario público.

Para lograrlo, desde el año pasado organizan una carrera solidaria con la intención de recaudar fondos para concretar este sueño. Esta edición – la segunda – se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, desde las 10, en los senderos de Chacras de Coria. Habrá dos distancias: 15K competitivos y 5K participativos.

Betina Malovini, mamá de Franco, habló este martes en MDZ Radio 105.5 FM y recordó el momento del fatal accidente: “Íbamos a tomar el té a la casa, veníamos de comprar. Franco ve que una pareja de personas no tan mayores estaba pidiendo auxilio. Me pidió que dé la vuelta, se bajó y salió corriendo. No pude pararlo”.

“Franco era tan solidario, tan sensible, tan emocional. Si alguien pedía ayuda, él iba a estar primero”, expresó su mamá y relato: “Lamentablemente uno no se podía dar cuenta del peligro de la zona, porque si bien no había tanto caudal de agua, había una corriente fuerte que se manifestaba cuando caía el agua desde cierta altura”.

“Como el perro estaba en ese lugar, quedó envuelto en un remolino, con 20 años, con un cuerpo de atleta, nadador. Ante esta situación pedía ayuda, gritaba y nadie aparecía, entonces me largué yo a intentar salvar a mi hijo, sin medir las consecuencias”, sostuvo Betina y agregó: “Llegué y me vi en misma situación que él, también sabiendo nadar. La fuerza era tan grande que te succionaba. Me imaginé que iba a cumplir mi etapa, no había forma de salir realmente. Lamentablemente a él en un momento no lo vi más. Surgió una soga de algún lugar y me pudieron salvar, pero Franquito no tuvo la misma suerte. Quedó atrapado 4 metros hacia abajo”.

Betina aseguró que su hijo “tenía un corazón tan grande. Franco ya lo había hecho esto otras veces, pero tomando precauciones. Siempre estaba para ayudar al prójimo y a los animales”.

“Franco siempre tuvo un corazón incondicional con los animales y con la gente. Él se levantaba y en algún momento de su día salía con un cuaderno a observar la vida, ver dónde podía dar una mano. Por eso siempre digo que fue un angelito terrenal, su felicidad era hacer feliz al otro”, insistió.

“Él es un puente entre su familia, la gente y los animales, para mejorar la salud pública. A partir de esto que ocurrió, podemos hacer lo que Franco quiso siempre, que es el centro médico veterinario público. Estamos teniendo una visión más cercana. En la parte política tocamos muchas puertas pero no tuvimos repercusión. Es gracias a la voluntad de varias personas, una de ellas es Javier Sosa que nos cedió un terreno y Walter De Marchi, que no es político, que nos cedió un terreno e incluso un lugar ya habitable donde estamos refaccionando en Rodeo de la Cruz”, detalló.

“Estamos tratando de disminuir el gasto del bolsillo de la gente, hoy la veterinaria está muy cara. Apuntamos a castrar, a hacer campañas para mejorar la salud pública veterinaria, remarcó. Para saber más sobe la carrera solidaria, se puede buscar información a tavés del instagram @corazondefranco.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM