José Thomas habló sobre las apuestas online en las escuelas

En Mendoza hay una problemática creciente entre los adolescentes, y las escuelas ya empezaron a dar cuenta de ello: es que, desde que se habilitaron las casas de apuestas online, cada vez más chicos utilizan sus celulares para “timbear”. Se trata de una tendencia que crece y preocupa. José Thomas, director general de Escuelas, explicó en MDZ Radio 105.5 FM: “Es un consumo más de los consumos problemáticos que hay hoy en día. Es un problema circunscripto a algunas escuelas, sobre todo a un sector de nivel socioeconómico determinado, de medio para arriba”.

“Estamos trabajando, lo abordamos como el resto de los consumos problemáticos. Y tiene que ver con la educación que proponemos que tienen que tener los chicos. Tienen acceso a cosas que no tenían y desde temprana edad, sobre todo cuando les ponemos un dispositivo en la mano. El vehículo de todo esto es el teléfono. Se soluciona solo con educación de la familia y la escuela como contención”, indicó.

Thomas remarcó que “es una responsabilidad social” y que la escuela “es la única” que está haciendo algo para tratar esta situación. “Hay alguien que financia ese juego online, que son los padres. Y hay un adulto responsable - porque para poder jugar online tenés que tener tarjeta - que les permite a los chicos jugar, incluso algunos les cobran y se quedan con plata”.

Como parte de las soluciones, Thomas propuso a los padres no entregar celulares a edades que no correspondan, llamó a “hacerse cargo” de lo que ocurre en las redes sociales de sus hijos y qué hacen con sus dispositivos, a no usar el teléfono como un “chupete electrónico” ni creer que es una herramienta de seguridad, “cuando mal usado es una herramienta de inseguridad”.

“Esto se empieza a solucionar con un diálogo en la mesa padres con sus hijos. Empezar a ver en qué están gastando la plata los chicos. No le tiremos todos los problemas a la escuela, es imposible que la escuela resuelva este nivel de problemas”, concluyó.

“Si no los acompañamos, son muchos los peligros”

Karina Bergé, Licenciada en Psicopedagogía, opinó que “el problema tiene que ver con el consumo. No es solamente las apuestas online, sino el acceso al consumo, al vínculo tóxico con el consumo. Si fuera solamente que jugaran, pero hay un exceso de consumo que se está observando”.

“Los chicos juegan ahora al casino, pero vienen haciendo juegos en línea hace mucho tiempo, con otras dificultades, peligros, problemas”, detalló y apuntó a que “siempre tiene que haber un control, un seguimiento, un acompañamiento. Ver lo que hacen con la plata”.

“Los padres estamos aprendiendo a trabajar con eso con ellos. No teníamos como hijos esos accesos: ahora el mundo está en un teléfono. Si no los acompañamos, son muchos los peligros”, expresó.

Y cerró: “Hay que hablar, dialogar, generar un proyecto de vida. Los adolescentes que tienen un proyecto de vida, tienen menos posibilidades de generar ese tipo de dificultades”.

