Cómo volver a nuestro eje: ¿nos falta auto regulación?

Vemos y presenciamos constantemente que cosas o pequeños estímulos son el foco de emojis que se transforman casi en ira, o así es interpretado por quienes lo relatan. Todo enoja a niveles altos y se transforma en inmanejable. La lectura de hechos cotidianos esperables son desde un lugar, quizás podríamos calificar como un tanto exagerado. A ver, para entendernos.

Exagerados primero en el sentir de la persona, es decir se siente un montón. Un montón de angustia, enojo, bronca, impotencia y desde ese sentir que no pasa por un proceso la calma ni de reflexión va directamente a la acción.

Esa acción puede ser:

Gritar.

Ignorar.

Estar corporalmente tenso.

Faltar el respeto.

Tirar cosas.

Analizando un poco más en profundidad sabemos que, la situación del país es difícil, sueldos, inflación, economía, trabajos, etc. Hace que de base estemos en modo supervivencia y los recursos sean menos. Por otro lado creo humildemente que nos falta práctica de lo que todos sabemos. Esperar y respirar, darnos tiempo a que se vaya el enojo.

Esperar y respirar, darnos tiempo a que se vaya el enojo.

Analizar la situación y pensar en todos los puntos de vista.

Entender que cada uno desde su lugar hace lo que puede con lo que tiene.

que cada uno desde su lugar hace lo que puede con lo que tiene. Afrontar la problemática desde el diálogo constructivo y no querer simplemente tener razón.

la problemática desde el diálogo constructivo y no querer simplemente tener razón. Buscar soluciones y no quedarnos en el conflicto.

y no quedarnos en el conflicto. Practicar la gratitud.

la gratitud. Meditar para ser menos reactivos y estar en eje.

para ser menos reactivos y estar en eje. Pensar los valores con los que comulgo y hacerlo en la práctica.

Muchas veces o la mayoría exigimos lo que no damos, desde el ego hablamos a actuamos. No es fácil, pero si es necesario que urgente podamos dejar de mirarnos y ver a los demás. Estar atentos a cuidar y cuidarnos. Volvamos a hacernos responsables de lo que generamos y cuidemos cada uno el pequeño mundo que habitamos.

El enojo, la critica, la bronca, no nos conduce a soluciones si no pasamos por el corazón y los pensamientos, reflexionando juntos nunca vamos a estar mejor. Los chicos miran, los chicos hacen, no olvidemos eso. Hagamos juntos nuestra mejor versión, y vos cuando tenes la posibilidad de estar en una situación, no tires leña, al fuego, paremos, reflexionemos, contengamos.

Ayudemos a pensar analizar y buscar desde el valor la mejor solución.

* Lic. Erica Miretti, psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.

Instagram @ericamiretti