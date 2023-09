Su hija tiene APLV, descubrió de la peor manera cómo una marca engaña a los consumidores y su queja se hizo viral

"Les mando un caluroso abrazo a los forros de Danica que le ponen 100% vegetal a un producto que tiene grasa de vaca", dice el primer tuit de Cthulhu, un usuario que contó cómo descubrió que la marca engaña a los consumidores y cuya historia se hizo viral.

El usuario, que se presenta como "bioquímico que analizaba drogas" cuenta con detalle cómo se enteró de este engaño. "Mí hija es alérgica a las proteínas de la vaca (APLV). Tiene 5 años. Se brota toda cuando come productos que contengan vaca. Es un indicador muy certero. Estuvo días que brotada y nos rompimos la cabeza para adivinar qué estábamos haciendo mal".

Debido a las consecuencias que tiene para un paciente con APLV ingerir alimentos que contengan este tipo de proteínas, las familias suelen ser muy cuidadosas a la hora de leer las etiquetas de los productos. "De las cosas que dicen vegano o 100% vegetal confiamos porque en general dicen la verdad. En general... Pero en un punto volvimos a revisar todo, y otra vez a leer la letra chica", advierte el usuario de Twitter cuya denuncia en redes se hizo viral.

La preocupación por saber qué era lo que estaba causando daño a su hija lo llevó a indagar los ingredientes del alimento que, por ser vegano, no debería haber tenido proteínas de la leche de vaca. "Llegamos a este simpático producto", dice con ironía en un tuit que lleva una foto de los ingredientes que contiene la margarina en cuestión y sigue: "Tiene (como casi todos los productos elevados en grasas) el siguiente ingrediente: Emulsionante: INS 471. ¿Qué es? Google dice: "Mono y digliceridos de ácidos grasos de origen vegetal o animal".

La mayoría de las personas desconoce a qué se refieren esas palabras, se trata de términos técnicos que nadie asimilaría rápidamente con lo que implica. "Te tiran algo en código y aunque te gastes en buscarlo encontras algo súper ambiguo que no te dice nada. Bueno. Les hago la historia corta. Es grasa de vaca. Siempre es grasa de vaca INS471", dice indignado en un tuit que es el núcleo de la denuncia que se hizo viral.

Preocupado por la reacción alérgica de su hija, indagó sobre los ingredientes de un producto 100% vegetal y denunció el engaño en redes.

twitter.com/CthulhuSudaca

Según Food-info, el emulsionante E471 tiene su origen en "grasas sintéticas, producidas a partir del glicerol y de los ácidos grasos naturales, que principalmente son de origen vegetal pero también existen aquellos de origen animal". En el mismo sitio, dedicado al análisis e información de alimentos, Indican que este activo está contraindicado para ciertos grupos. "Aunque principalmente se usan aceites vegetales para su producción, el uso de grasa animal (incluída la de cerdo) no puede ser excluida".

"Por lo tanto, diversos grupos tales como los vegetarianos estrictos, los musulmanes y los judíos rechazan estos productos", señalan desde la organización y siguen: "Sólo el productor puede brindar la información detallada acerca del origen de los ácidos grasos. Los ácidos grasos tanto de origen vegetal como animal son químicamente idénticos".

Sin embargo, Cthulhu fue claro en su denuncia: "La piel de mi hija lo detecta mejor que un cromatógrafo", escribió. No limitó su crítica a esta marca ni al doctor Cormillot, cuyo sello aparece en el envase avalando el producto sino a toda "la industria alimenticia" de la que dijo que no tiene "escrúpulos" ya que no les importa el bienestar de las personas.

Indica que escribió este descargo "así la gente se entera de lo poco que le importa la salud a algunas marcas. ¿Ven porqué hay que ponerles límites y obligarlos a informar las porquerías que nos venden?", preguntó hacia el final de un hilo en el que también advirtió que es muy difícil mantener la alimentación saludable de los pequeños cuando no pueden ingerir ningún alimento que contenga proteína de la leche de vaca.

Incluso se tomó el tiempo de contar qué ocurrió cuando dejó de usar ese alimento. "El final del experimento que es bastante obvio. Se la sacamos y a qué no saben qué pasó... Si, claro. Mejoró al toque".