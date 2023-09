Por qué el Día del Estudiante se celebra cada 21 de septiembre

Como todos los 21 de septiembre, distintos colegios a lo largo de Argentina festejarán el Día del Estudiante. Y si bien esta fecha coincide con el inicio de la primavera, poco tiene que ver una con la otra; su origen, en realidad, está ligado con la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, gran impulsor de la educación.

No hay que confundirlo con el día de su fallecimiento, que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1888. Durante esta fecha lo que se conmemora cada año en el país es la labor de todos los maestros y maestras argentinos, ya que “el padre del aula” fue quien encabezó la gran lucha contra el analfabetismo.

El origen del Día del Estudiante en Argentina

Sarmiento murió a los 77 años en Asunción, Paraguay, debido a una insuficiencia cardiovascular y bronquial. Diez días después, o sea, el 21 de septiembre de 1888, sus restos finalmente llegaron a la Ciudad de Buenos Aires y fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta, donde descansan otros próceres más, como Raúl Alfonsín, Eva Perón y Juan Bautista Alberdi, entre otros.

Recién en 1902, un joven Salvador Debenedetti de 18 años, que por aquel entonces era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, propuso que se homenajeara a Sarmiento con una celebración del Día de los Estudiantes en su casa de estudios. Fue así como, luego, esto se oficializó por parte del Gobierno nacional.

¿El Día del Estudiante es feriado?

Para un grueso sector de la sociedad, habrá una segunda fecha de descanso en septiembre. Primero fue el Día del Maestro, oportunidad en la que los educadores y estudiantes de todo el país pudieron tomarse un día de reflexión. La segunda efeméride de este mes será el Día del Estudiante, que coincide con el Día de la Primavera, el jueves 21.

Aunque esto no significa que no asistirán a las aulas, sino que cada establecimiento educativo resolverá si su comunidad deberá ir a la escuela o no. En caso de hacerlo, será para festejos, actos y horas de ocio y esparcimiento que fomentan la unión entre ellos y la profundidad de los lazos.