Así es el abandono que viven los vecinos de la Playa San Agustín tras el incendio que los dejó sin nada

Vecinos del barrio La Favorita vieron trastocadas sus rutinas luego del incendio ocurrido en la Playa San Agustín que arrasó con varias viviendas aledañas. Afortunadamente, nadie resultó con heridas de gravedad. Las consecuencias en la salud por la inhalación de humo durante un tiempo considerable recién empiezan a hacerse notar. La tos y carraspera son los síntomas más visibles por el momento.

La exposición a la inseguridad constante, en el caso de esta comunidad, no viene por el lado de los robos necesariamente. Semana tras semana la Playa San Agustín era foco de incendios que, intencionales o no, ponían en riesgo la vida de las personas que hoy lamentan con bronca, indignación y tristeza que perdieron todo lo que construyeron durante décadas.

El incendio quemó los vehículos de la Playa San Agustín. Foto: Alfredo Ponce

Desde MDZ recorrimos el barrio hablando con vecinas y vecinos perjudicados por el incendio que comenzó el sábado por la tarde y continuó hasta altas horas de la noche y madrugada del domingo. "Somos tres mujeres y un nene de 5 años que tiene una discapacidad, tiene retraso de lenguaje que es un nivel de TEA" cuenta Anabel y su mamá mostrándonos el carbón en el que se convirtió su casa.

"Mi casita era bien linda. Pero perdimos absolutamente todo", cuenta Anabel y su mamá. Las camas, el lavarropas, el horno cocina, las sillas, mesas, la ropa, el aire portatil. La casa estaba construida de material, con conexiones eléctricas "para evitar que pasara esto", dicen. Pero eso no fue suficiente y hoy tienen que tirar todo, les dijo un ingeniero. El problema es "¿Quien lo tira?", se preguntan. "Si tan solo tuviéramos algo de dinero, lo podríamos hacer, pero no es así, no podemos".

Ingrid, otra vecina que también perdió todo contó que las paredes de su casa quedaron inservibles. "Los techos no sirven, las paredes tampoco, ni hablar de los muebles". Los niños se han instalado en casas de familiares pero los grandes van viendo en el día a día y conviven con el riesgo de que se caigan pedazos de escombros. Lo único que tienen es lo que recibieron de donaciones.

"Roban en la Playa San Agustín y para taparlo prenden fuego. Ahora se les fue de las manos", señaló Ariel

Sobre como inició el fuego, la mayoría de los vecinos coincide con que fue intencional. No se sabe como ni quién fue pero "es un secreto a voces que roban en la Playa San Agustín y para taparlo prenden fuego. Ahora se les fue de las manos", señaló Ariel. Algunos dicen que pasa todos los años, por lo menos cuatro veces. Otros sostienen que "todas las semanas ves pasar a los bomberos para apagar algún incendio".

En la desesperación, muchos intentaron colaborar para apagar el incendio y evitar que sus viviendas siguieran incinerándose. Le ayudaron al único bombero que iba de una casa a la otra intentando sofocar las llamas hasta que llegó la policía para sacarlos.

Las consecuencias no son solo materiales, también afectó el estado de salud de los vecinos que ahora "no paran de toser". Hasta este lunes a la mañana, no habían tenido ninguna asistencia de salud ni ningún control médico excepto la ambulancia de urgencias que concurrió al momento del incendio, que asistió a algunas personas y trasladó a una mujer embarazada que había perdido la conciencia y actualmente se encuentra internada en el Hospital Lagomaggiore.

Así quedó la Playa San Agustín. Foto: Alfredo Ponce

El Pepo que es asmático justo se había hecho un estudio de los pulmones el viernes anterior. "Le va a salir todo bien", dice Nancy, su esposa porque "justo fue antes de todo esto. Y nosotros estuvimos por lo menos una hora inhalando el humo que entraba por todos lados. Nos pusimos barbijo y salimos al patio para echar agua porque ahí tenemos mucha madera. Si nos íbamos, se nos prendía fuego todo. Nos quedamos hasta que vino la policía a sacarnos".

Control de daños y una ayuda inútil

Desde la Municipalidad de la Ciudad fueron a constatar los daños y "anotaron lo que quisieron", denunció Ingrid. En su caso, solo anotaron que se había quemado el techo. El arquitecto le dijo: "esta casa hay que volver a hacer porque si vos le pones un techo a las paredes se puede caer todo. Yo así no quiero vivir poniendo en riesgo la vida de mi hijo". "Ahora vamos a ir a poner la denuncia con algunos vecinos porque queremos una respuesta, que los responsables nos paguen y reparen los daños", sostuvo la mujer.

La municipalidad brindó asistencia a algunas familias. Foto: Alfredo Ponce

Tras el "control de daños" la municipalidad llevó troncos, machimbre y no mucho más a las familias damnificadas. Indignado, Ariel cuenta que le dejaron todo afuera y solos con su señora tuvieron que ingresar las cosas a la vivienda que se les había quemado completa.

"¿Qué hago con esos cuatro palos? Yo quiero mi casa devuelta, con todas mis cosas. Quiero que me paguen lo que yo construí con mi trabajo. Me fui a bañar y no tengo ni calzoncillos para ponerme, cuando yo tenía todo acá".

Las pérdidas inmateriales son las que menos pueden repararse. "En mi casa quedó la Lila, mi perra, que no pudo salir y ahí está calcinada", dice Ariel que además señala que ese es el olor particular que se siente. "Vamos a ir a poner la denuncia. A mi me prendieron fuego mi casa y yo se quien fue: la Playa San Agustín. Yo no quiero que me regalen nada pero esto me lo tienen que pagar", concluye el vecino.