El DIU y la copa menstrual, ¿una combinación arriesgada?

Una joven mujer se volvió viral compartió en sus redes sociales lo que experimentó al sacarse la copa menstrual cuando tenía colocado el DIU. Para muchos fue una sorpresa, sin embargo, es más común de lo que parece.

"Me saqué el DIU cuando me saqué la copa menstrual", dijo la joven en su cuenta de X. El dispositivo anticonceptivo intrauterino que tenía colocado se le salió, aparentemente por la succión que hace la copita.

Afortunadamente, en los comentarios de la publicación viral la mujer comentó que no sintió dolor en ningún momento. Pero lo importante es la respuesta a la pregunta que muchas personas se hacen: ¿Es compatible la copita menstrual con el DIU? Sí, lo es. Pero hay algunas cosas que hay que considerar antes de usar una copa menstrual.

"No es una situación muy común", dijo a obstetra, Ana Laura Termini en relación a lo que compartió la mujer en sus redes. "Son dos productos compatibles mientras se usen con conciencia y responsabilidad. No comparten espacio. El DIU está permanentemente dentro del útero y la copa menstrual la ubicamos en vagina, pero, los hilos si se ubican en vagina y ahí viene la mayor precaución. No viene mal avisar al ginecólogo o ginecóloga si usás la copa para que no dejen los hilos largos", explicó la especialista a este medio.

En el mismo sentido, sostuvo que "la clave cuando se usa copa menstrual junto con el DIU es romper el vacío correctamente antes de retirarla. Tener la precaución de no tirar de los hilos del DIU nunca". Para finalizar, manifestó: "Conocernos y conocer nuestra cuerpo es clave también para una correcta utilización de ambos".

Métodos anticonceptivos. Consejos para usar la copa menstrual si tenés colocado el DIU.

Foto: argentina.gob.ar

Consejos para usar correctamente una copa menstrual con DIU

Para reducir las probabilidades de que tu DIU se salga cuando usés una copa menstrual lo ideal es que puedas seguir estos pasos que son recomendados por especialistas.

En primer lugar, es importante que sepas que el DIU puede salirse naturalmente entre los primeros 3 a 12 meses luego de su colocación. Para asegurar una correcta colocación, la tarea tiene que ser realizada por un profesional. Además, especialistas recomiendan esperar al menos 3 meses desde la colocación del dispositivo y esperar a que el o la profesional que lo colocó te de el ok para usar la copita.

En segundo lugar, tenés que alejar la copa menstrual de los hilos del DIU. Para eso, asegurate de que los hilos no queden atrapados entre el borde de la copa y la pared vaginal, donde pueden tirar cuando se sale la copa. Los hilos deben estar dentro de tu copa.

En tercer lugar, observá los cambios en los hilos del DIU. Revisalos de forma regular para detectar cualquier cambio. Si son más largos de lo normal, por ejemplo, puede ser una señal de que su DIU se ha movido. Al retirar la copita, asegurate que los hilos del DIU no sean tan largos para que el DIU se salga con ella.

En cuarto lugar pero no menos importante, rompé el vacío antes de retirar tu copa. La misma, debe generar un efecto de succión o vacío al colocarla para que su funcionalidad sea correcta. Por eso, cuando estés lista para sacarla asegúrate de romper el sello primero. Si no lo hacés, podés causar demasiada presión al retirarlo y eso puede mover tu DIU hasta que se termine saliendo. Intentá presionar la copa en forma de C antes de sacarla para no tener que tirar de la base.