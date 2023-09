Día del Profesor: creer en el futuro luchando por el presente

“Se es profesor por variadas circunstancias, pero se es docente sólo por una razón: se cree en el futuro luchando por el presente a través de la formación de personas, en cualquier nivel en que nos desempeñemos. Va más allá de un trabajo, de un título o de un cargo y tampoco se agota en la vocación. Es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que elegimos ser”. (José Manuel Estrada)

Educar incluye. ¿A dónde voy a ir si no me soñás?

A veces no sabés ser vos. Y a veces no sé ser yo”. “La clave de nuestro ser profundo, la llevamos en nosotros mismos, pero somos incapaces de desarrollarla por nosotros mismos. Necesitamos una palabra venida de fuera que repercuta en nosotros y despierte una armonía, un acorde profundo. Es lo que el discípulo espera del maestro.

El vínculo nos modela.

En todo hombre se esconde un tesoro secreto del que debe adquirir conciencia, que debe ser purificado y asumido para que pueda fructificar. Así es como la vida crece en nosotros, como un árbol que cada año da numerosas flores y nuevos frutos. Se libera en nosotros una verdad más profunda, que debe integrarse en nuestra vida y hasta en nuestra manera de vivir el amor. Esta evolución continua es el índice de que la vida sigue actuando en nosotros, que no está ni paralizada ni inmovilizada, sino que siempre es capaz de dar nuevos frutos. A merced de su Gracia, Andre Louf.

Todos somos “los más necesitados” porque todos nos necesitamos. Hoy está en crisis, está roto lo que he llamado el “pacto educativo”. El pacto educativo roto significa que sea la sociedad, sea la familia, sean las distintas instituciones que están llamadas a educar delegan la decisiva tarea educacional a otros, evadiendo así la responsabilidad las diversas instituciones básicas y los mismos estados que hayan claudicado de este pacto educativo”. -afirma Francisco-

Educar es darnos cuenta del lugar del otro.

Parto. Del lugar del otro. Elegimos educar y así elegir "algo más" que "algo" para uno mismo.

Ser con el otro para el otro.

Creer en lo mejor del otro, para que pueda aparecer.

Creer es aprender a ser.

Más que especialistas…

“Nosotros estamos en una época de saberes compartimentalizados y aislados los unos de los otros. No es solamente la especialización, es la hiperespecialización, que surge cuando las especializaciones no llegan a comunicarse las unas con las otras, y una yuxtaposición de compartimentos hace olvidar las comunicaciones y las solidaridades entre estos compartimentos especializados. Por doquier es el reino de los expertos, es decir de técnicos especialistas que tratan problemas recortados y que

olvidan los grandes problemas, ya que los grandes problemas son transversales, son transnacionales, son múltiples, son multidimensionales, son transdisciplinarios y, en nuestra época de mundialización, son planetarios”. Articular los saberes - Edgar Morin.

El lugar del otro es nuestro ánimo.

Hacernos prójimo es el hábitat.

¡Contás conmigo para ser vos!

¡Darnos a luz unos en otros!

La palabra puja. Y la oración, que es el estado de deseo de la palabra.

El “bien estar” con uno mismo para el “bien estar” con el otro.

En todo caso, no nos asustemos frente al “caos”, porque precisamente de ahí Dios hace sus obras más hermosas y creativas.

“Católico”, en efecto, significa “según el todo”, “a partir del todo”. Y aquí ya hay como una referencia a la armonía. Vuestra tarea es contribuir a formar mentes católicas, capaces de observar no solo el objeto de su interés. Una mirada extremadamente precisa y focalizada puede volverse fija, fijada y excluyente. Tiene la precisión de un radar, pero pierde el panorama. En vez, ser “católico” significa tener una visión panorámica sobre el misterio de Cristo y del mundo, sobre el misterio del hombre y de la mujer. Necesitamos mentes, corazones, manos a la altura del panorama de la realidad, no de la estrechez de las ideologías”. (Diálogo con Francisco el 4 de mayo del 2023).

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.