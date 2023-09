Caso Cecilia Strzyzowski: "Lo que queda de mi hija está en el Río Tragadero", dijo Gloria Romero

Gloria Romero, la madre Cecilia Strzyzowski, está enojada. Dice que es una etapa del duelo, que a veces se le pasa y sólo le queda la tristeza, pero que cuando siente bronca es con todos: con la sociedad, el Gobierno y la Justicia. Y hasta con su hija. Desde hace una semana abandonó la tierra que la vio nacer, con pena, pero con la certeza de que ya no puede vivir en Chaco. Y, dice, que sólo podrá volver si pierde la reelección Jorge Capitanich, que va por el cuarto mandato por Frente Chaqueño.

A los 53 años Gloria practica el desarraigo. Le cuesta. "Yo soy más chaqueña que el quebracho colorado y el capullo de algodón", le dice a MDZ. Y describe con crudeza: "Me duele tener que dejar mis cosas, mi vida, mis amigos. No soy una piba que puede decir 'empiezo de cero'. Ahí me casé. Lo poco que quede de mi hija debe estar desparramado ahí en el Río Tragadero, pero tampoco se puede vivir amenazada ni con esa mafia que van a dejar libre en cualquier momento".

-¿Cómo vivís la jornada de elección en Chaco en la que Jorge Capitanich podría ganar la gobernación por cuarta vez?

-Mi hija y yo nos fuimos del Chaco recientemente. No voté, pero le pedí a la gente del Chaco que vaya a votar, que saque la impunidad porque con todo lo que pasó, el tema de haber encontrado a mi hija (Cecilia) como que había votado, que después salieron a aclarar que era un error, que esto, que lo otro... pero mi otra hija cuando fue a votar vio en el padrón a la hermana sin ninguna tachadura, como cualquier otro votante. Y resulta que nosotras dos aparecemos como que no votamos, que es cierto, pero Cecilia aparece como que sí. Y así mucha gente muerta.

-La Cámara Nacional Electoral atribuyó lo que pasó a un error de sistema. ¿Lo creés?

-Me habló gente para decirme que sus familiares fallecieron hace dos o tres años y siguen en el padrón, sin embargo la Cámara Electoral salió a decir que eso no es así, que corresponde a un error aunque, por supuesto, que no van a decir que votan los muertos. Más allá de todo, me dejó una sensación extraña y creo que a la gente también. Además, se comunicaron personas de la cárcel para decirme que les llevan una sola boleta. Y compartí mi historial de que nunca voté aunque aparece como que sí, de hecho lo reclamé y me dijeron que supuestamente eso también es un error de la página.

Por el femicidio de Cecilia hay tres detenidos.

-¿Y por qué nunca votaste?

-Nunca voté porque no soy una persona política, no me interesa la política, no miro el noticiero, no miro programas de política, no leo sobre política, entonces no me siento calificada. No es que vas a votar por el Tateti o por una bolsa de mercadería, estás votando a alguien que te va a joder la vida por cuatro años, entonces vos tenés que estar interesado en eso. Para mí el voto tiene que ser calificado y como creo que no lo estoy, no voy a votar. En política soy analfabeta y lo reconozco. Aparte, en Chaco tenés que votar por el menos tránsfuga, eso es una barbaridad.

El pedido de la madre de Cecilia a lo electores chaqueños

-¿Por qué decidiste irte de Chaco y hasta cuándo?

-Decidimos irnos de la provincia por las amenazas, a cada rato nos estaban amenazando. Mi hija, que es médica, aceptó una propuesta de trabajo. Le habían ofrecido trabajo en varios lugares y elegimos uno. Por ahora sólo se muda definitivamente ella, yo volveré el mes que viene y estaré intermitente hasta que venda mi casa. Tengo muchas cosas que vender y arreglar, no es que uno se muda y tira todo. Por ahora es transitorio. Si gana Capitanich, por supuesto, va a ser permanente, pero si pierde quizá volvemos porque ahí es donde yo me crié, ahí yo tengo mis afectos, mi familia, mi gente.

-¿Extrañás?

-Yo tengo el concepto de que tu casa puede ser un rancho o una choza, pero es tuya, es donde te criaste, tu idiosincrasia. Mi abuelo siempre me decía "vaca que cambia de querencia se atrasa en la parición". Yo soy más chaqueña que el quebracho colorado y el capullo de algodón, entonces me duele tener que dejar mis cosas, mi vida, mis amigos, 53 años. No soy una piba que puede decir 'empiezo de cero'. Ahí me casé. Lo poco que quede de mi hija debe estar desparramado ahí en el Río Tragadero, pero tampoco se puede vivir amenazada ni con esa mafia que van a dejar libre en cualquier momento.

-¿Cómo es tu vida actualmente, sin Cecilia?

-El día a día es difícil. Tengo momentos. Son las etapas del duelo. Por momentos estoy triste y lloro, hay momentos en los que estoy enojada, hay momentos en los que estoy enojada hasta con ella. Estoy enojada con el Gobierno y la Justicia porque si hubieran visto esa denuncia que tenían desde hace 13 años quizá esto se hubiese evitado. Gloria Romero tiene 53 años.

El caso Cecilia

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso, en compañía de su marido César Sena, a la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa, aparentemente por estrangulamiento, en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña. Los tres están imputados por el delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas", en perjuicio de Strzyzwski, que está penado con prisión perpetua.

De acuerdo con la causa, el cuerpo de la víctima habría sido trasladado por Obregón -colaborador de la familia Sena- y César Sena, envuelto en una frazada a bordo de una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde habría sido calcinada. Finalmente, sus restos habrían sido esparcidos en distintos sectores, entre ellos junto a una de las márgenes del Río Tragadero, que linda con la chanchería de los Sena.

Un reclamo concreto al presidente Alberto Fernández

