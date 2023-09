Cómo ahorrar en Argentina y por qué comprar un auto es una mala idea

"Pedirles que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares", dijo el ministro de Hacienda Sergio Massa y candidato a presidente por Unión por la Patria días atrás en un acto en el que anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Aunque la esencia de su mensaje tuvo que ver con "cuidar la economía", como subrayó, el consejo que dio generó conversación entre los expertos porque precisamente la compra de un auto no es algo que se traduzca exactamente como ahorro.

La economista María Castiglioni habló con MDZ y explicó: "El auto es un gasto, primero, porque al comprarlo hay que pagar un montón de impuestos adicionales para poder ponerlo a funcionar. Segundo, porque hay que mantenerlo, sino se desvaloriza; tercero porque hay que pagar seguro, ponerle nafta, pagar la patente, un estacionamiento. No es un ahorro aunque parezca porque nominalmente vale más, ya que en términos reales vale menos. Uno podría estar ahorrando para comprar un auto porque lo desea, porque eso da más calidad de vida y más confort, pero no es un ahorro".

Para Castiglioni, "hoy en la Argentina es muy difícil ahorrar por la inestabilidad y cuando uno ahorra, lo que hace es postergar consumo para tener más consumo en el futuro, algo mayor. Hoy se rompió eso y, aunque sea, estás tratando de protegerte contra la inflación". Sin embargo, para la economista "el ahorro es muy chico y la mayoría lo que hace es comprar bienes durables que percibe que más adelante con esos pesos no va a poder comprar o que si pone los pesos en un plazo fijo tampoco y hoy uno ve la tasa de interés termina siendo negativa en términos reales, porque aunque aumentó muchísimo está por debajo de la inflación que efectivamente se está dando, entonces la gente compra dólares y muchas veces esos dólares tampoco permiten comprar algo en el futuro, pero son concebidos como algo menos riesgoso".

Lo que está en juego hoy, entonces, en el bolsillo de los argentinos "es una actitud defensiva, no futura", según Castiglioni. Y sugirió: "Cuando uno tiene gastos por delante y tiene los pesos, lo que puede hacer es acceder a cuotas sin interés o comprarlo antes". Además, advirtió que "hay instrumentos que pueden darte más rentabilidad en términos de poder de compra, pero son más riesgosos, entonces, para un argentino, no es fácil ahorrar".

La oferta casi nula de 0KM eleva el precio de los usados a sumas irrisorias.

"Un auto no es un bien para ahorrar, sino que es de uso o para movilizarse y empieza a perder valor desde el momento en que lo sacás de la concesionaria. Ninguna persona compraría un auto como medio de protección de ahorro, por lo que ese concepto está equivocado", explicó el economista Santiago Palma Cané. Además, hizo foco en otro asunto: "El precio del auto más barato que hay en el mercado no es accesible para todos en relación al salario promedio de los argentinos. Se necesitaría muchísimo tiempo para poder acceder a este supuesto medio de ahorro, por lo que creo que en el contexto actual de la Argentina, con la altísima inflación y el poco valor del peso, claramente el mejor vehículo de ahorro que hay es el dólar e históricamente ha quedado demostrado que quien tenga alguna capacidad de ahorro en pesos siempre el dólar va a mantener el valor y en el tiempo, minímamente, te va a cubrir por lo menos por encima del efecto de la inflación".

Un empresario del rubro automotriz le aseguró a MDZ que hasta para ellos el momento no es fácil. "Ni nosotros sabemos exactamente el precio de los usados", dijo y agregó que "las concesionarias hace un tiempo no tienen 0KM, entonces había un sobreprecio terrible". Según el hombre que se dedica a la compra venta de automotores, lo que sucede "es una cadena" y por la situación de los autos 0KM, "el usado empieza a tener un mayor valor" por lo que "hasta se han cobrado usados más que un 0 km". Todo tiene que ver con lo mismo: la suba del valor del dólar "que empezó a trasladarse al parque automotor como pasa con los inmuebles", dijo el empresario y señaló que actualmente "hay más vehículos publicados en dólares que en pesos".