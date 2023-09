La conmovedora historia de la política a la que la adopción le salvó la vida

Natalia Contini, asumirá el 10 de diciembre como intendente en Anisacate, provincia de Córdoba, y cuenta que ni el mejor escritor podría haber escrito una historia así.

"Nací el 6 de diciembre de 1982, no tengo más información que esa, plasmada en una partida de nacimiento. Soy hija de madre soltera. Viví mis primeros años en el hogar de mis abuelos maternos en un barrio marginal de Córdoba capital, recuerdo poco de esos primeros años. No tengo registro, sólo recuerdos de mucha violencia, abandono y dolor", cuenta Natalia a MDZ.

Foto: NC.

"A mis 4 años muere mi abuelo y la calle se convierte en mi hogar. Juntaba cartón y vidrios con otros niños, recibía la caridad de mucha gente anónima. Y la vida parecía una vidriera y yo estaba del otro lado. Llegaría a mi vida la oportunidad de una madre y un hogar a mis casi 9 años cuando me adopta mi madre", agrega.

"Sí, la vida me daba una oportunidad con amor, me daba un hogar y con ella la oportunidad de cambiar mi destino. Me escolaricé a los nueve años. Adaptarme no fue fácil pero tenía mucho amor en mis docentes, compañeros y mi nueva familia. Mi hogar era humilde, mi mamá empleada doméstica y junto a mis 5 hermanos superamos muchas crisis económicas y adversidades. Cursé mi secundario con mucha dificultad pero excelentes notas", cuenta Natalia.

"Mi hogar era humilde, mi mamá empleada doméstica y junto a mis 5 hermanos superamos muchas adversidades". Foto: NC.

"Puse todo mi esmero para darle a mi mamá un poquito de tanto que ella me daba. Inicie mis estudios universitarios pero debí dejarlos para trabajar y ayudar en mi hogar. Puedo decir que él esfuerzo, trabajo y mérito son fundamentales para que una oportunidad se convierta en una realidad para nuestros sueños" remarca Natalia. Y agrega: "Hoy sé con certeza que la vida me preparó para luchar con toda mi fuerza para que muchos niños tengan una oportunidad de cambiar sus vidas. Anisacate me da esa oportunidad y la voy a abrazar con todo mi compromiso. La política debe ser esa herramienta que nos permita mejorar la calidad de vida de la gente".

"Hoy sé con certeza que la vida me preparó para luchar". Foto: NC.

Así fue la elección histórica que la convirtió en intendente de Anisacate

Natalia junto a Patricia Bullrich.

Foto: MDZ.

Natalia, la protagonista de esta historia de adopción y concejal del PRO, bancaria y madre de dos hijos, resultó victoriosa en las urnas del domingo 4 de junio de este año en la localidad ubicada en el departamento de Santa María.

Juntos Podemos Anisacate, con Contini a la cabeza, obtuvo el 37,36% (1504 votos) frente el 36,89% (1485 votos) conseguido por Unidos por Anisacate.