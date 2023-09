El dato alentador de un científico sobre la disponibilidad de agua para el verano

Mendoza acumula más de una década en crisis hídrica que se suma a la situación mundial respecto del cambio climático. La situación es tan extrema que el Departamento General de Irrigación señaló que en 2022 la provincia registró la peor sequía en 30 años. El Pronóstico de Caudales 2022/2023 mostraba un panorama preocupante, ya que el caudal de los ríos de la provincia estaba entre el 40% y el 58% respecto de un año normal.

La falta de agua ya es un escenario habitual en el oeste del país y la tendencia es que la crisis hídrica se acentúe con los años. En su momento, el superintendente general de Irrigación Sergio Marinelli declaró que "se acabó este pensamiento de que hay una crisis que puede pasar el año que viene.

Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los océanos, especialista en déficit hidrológico y visibilidad climática recibió a MDZ y habló sobre el impacto climático en los recursos hídricos de Los Andes Centrales de Argentina.

El dato de la nieve que renueva la esperanza

A pesar de este pronóstico del funcionario, un dato aportado por el becario del Conicet genera esperanza. Rivera, señaló que "ya estamos mejor que el año pasado" en relación al caudal de nieve que ha habido en las últimas semanas que afectan directamente en el acumulado de agua para el verano y que el cambio del fenómeno de la Niña al fenómeno del Niño puede aportar "al recurso hídrico durante los meses venideros".

A principio de este año, Rivera nos explicaba que estábamos atravesando una situación de sequía que en parte se atribuía al fenómeno de la Niña. Con el desarrollo del fenómeno del Niño le consultamos si esta tendencia de los últimos años a la sequía podría empezar a revertirse.

"Ya estamos mejor que el año pasado, así que es algo auspicioso" dijo el científico.

"Es parte de la variabilidad climática, justamente lo que mencionabas: estas transiciones entre las fases niños a fases niñas. Hemos venido de varios años consecutivos donde el fenómeno de La Niña se instaló en el Océano Pacífico tropical. Eso dio como consecuencia, sequías no solo en la región de Los Andes centrales de Argentina, lo que serían las nacientes de los principales ríos de la Región de Cuyo sino también en la Región Pampeana impactando fuertemente en la producción agrícola del país. Por suerte hemos transicionado a esta fase nueva del Fenómeno del Niño que se ha manifestado en la ocurrencia de nevadas en los últimos días y en los últimos meses en buena parte de la Cordillera de Los Andes. Tanto para Patagonia como para la Región de Cuyo se espera que obviamente eso aporte al recurso hídrico durante los meses venideros todavía. No sé si estamos como para decir que se va a revertir la situación de sequía. Si es un buen paliativo para el déficit hidrológico que se extiende aproximadamente desde el invierno del 2010" sostuvo el investigador.

Juan Rivera Investigador del IANIGLA - Conicet

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

En el mismo sentido, auguró que se trata de algo positivo, ya que, indicó que "la disponibilidad de recursos hídricos para las actividades socioeconómicas es muy importante sobre todo en una región semiárida como Mendoza. Pero todavía, resta esperar a ver cómo continúa desarrollándose el impacto del fenómeno del Niño en la región. Si continúan estas nevadas de primavera en los próximos meses y cómo va a repercutir eso en el caudal de los principales ríos de la región".

Los cambios asociados al déficit de los acumulados de nieve y de lluvia eran cada vez más pronunciados. Por eso, los eventos de las últimas semanas podrían aumentar las expectativas de disponibilidad de agua en el verano. En relación a esto, le consultamos a Rivera, cuántas nevadas más tendría que haber para mayor tranquilidad.

"Ya estamos mejor que el año pasado, así que es algo auspicioso" dijo el científico y agregó: "El tema de las nevadas, lo que está sucediendo también en estos últimos episodios tiene que ver también con que no todas las precipitaciones han caído en forma de nieve a lo largo de este invierno, sino que ha habido episodios en los cuales se dieron lluvias muy abundantes" indicó trayendo como ejemplo la tormenta que dejó El Paso Pehuenche prácticamente destruido y cerrado por tiempo indeterminado.

Nevada histórica

Foto: El Azufre

"Los deslizamientos de tierra se dieron en respuesta a precipitaciones líquidas y eso en parte es una señal de calentamiento. La isoterma de cero grados es la altura a partir de la cual vos encontrás esa temperatura mientras que hacia abajo, vas a tener precipitación en forma de líquido y hacia arriba en altura, vas a encontrar temperaturas más bajas por lo cual vas a tener ocurrencia de nieve", expresó el investigador y agregó: "Si esa altura en vez de estar a 2.500 metros está a 4.000 metros, de 4.000 metros hacia abajo, va a caer líquido porque se va a exponer la partícula o la precipitación a temperaturas más cálidas mientras que hacia arriba va a caer de forma sólida. Pensemos que la Cordillera de los Andes tiene una distribución que básicamente tiende a descender de norte a sur. Si posicionamos el centro de esquí Las Leñas está más o menos a 2.800 metros de altura, entonces es sumamente relevante para el funcionamiento de los centros de esquí determinar en qué porción de la cordillera se va a acumular nieve o se va a registrar agua líquida esa altura de la isoterma de cero grados. En un contexto de calentamiento es esperable o podemos pensar que la evolución a lo largo del tiempo de esa de esa altura cada vez fue ascendiendo".

Debido a que el invierno ya se está terminando y estamos ingresando a una estación más cálida, el especialista manifestó que pensar en precipitaciones bajo la ocurrencia del fenómeno de El Niño es importante pero lo ideal es que se den en forma de nieve y no en forma de precipitaciones líquidas porque "la ocurrencia de eventos de precipitaciones líquidas cayendo sobre nieve existente (es es uno de los impactos también más importantes del cambio climático) produce una especie de lavado de la nieve preexistente que puede traer complicaciones en términos de aludes o de ocurrencia de fenómenos que puedan afectar las infraestructuras o las vidas humanas".

La importante diferencia entre cambio climático y calentamiento global

Respecto al cambio climático le consultamos cuáles son las diferencias entre este fenómeno y el calentamiento global. El intelectual planteó que "básicamente el cambio climático es atribuible , primero, 100% a las actividades humanas y segundo, detectable en en cambios en los valores medios. Si veo que la temperatura año a año va incrementándose, hablamos de calentamiento global" y agregó: "Si vemos la variabilidad de las precipitaciones donde hay años con sequías extremas, inundaciones o eventos de muy intensos; sin un dominio claro de que va hacia una condición de sequía o hacia una condición de exceso. Alternando años en los cuales se dan estos fenómenos con mayor magnitud, o sea se incrementa la señal de la variabilidad. Entonces, a un mismo valor medio tal vez, estás experimentando mucha más variabilidad y mayor ocurrencia de los fenómenos extremos los que son de sequía o de exceso".

En cambio, cuando la temperatura tiende a mostrar una señal de calentamiento, homogénea a lo largo del tiempo, se habla básicamente de calentamiento global. "La señal responde fuertemente a las emisiones de gases de efecto invernadero que genera un calentamiento en la atmósfera -tanto en superficie como en distintas alturas de la de de la atmósfera- por eso es que la isoterma de cero grados la altura que define si va a haber precipitación líquida o sólida está cada vez más alto", manifestó Rivera.

Sequía verano 2022/2023

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El impacto en el sistema agroalimentario

Sobre estos cambios en el clima, el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los océanos aseguró que puede impactar en el sistema agroalimentario. "Si me voy a la llanura a la Región Pampeana, el desarrollo de semillas resistentes a condiciones de sequía está posibilitando que existan cultivos en zonas en las cuales hace 20 o 30 años no era un cultivo o un suelo o una región tolerable a ese tipo de de condición climática. Ahora eso es posible desde el punto de vista de, por ejemplo, cultivos estacionales. Los tiempos de floraciones son otros, porque la temperatura se incrementa a lo largo del tiempo. Distintas etapas fenológicas del agrocultivos se han visto afectadas por condiciones de calentamiento", expresó.

Siguiendo la misma línea Rivera, sumó: "Hemos tenido un invierno sumamente cálido pero ahora con buena cantidad de nevadas en alta montaña. Venimos del verano más cálido del registro histórico de temperaturas en Argentina, pero a su vez hubo dos episodios puntuales donde se marca esto de la variabilidad climática que te digo que fue una helada tardía los días 31 de octubre y primero de noviembre del 2022. Esas heladas afectaron fuertemente la producción vitivinícola y de otros tipos de cultivos en la región y después una helada temprana el 16 de febrero de este año"

"Todo eso nos obliga a repensar y estudiar desde el punto de vista del pronóstico del tiempo, si son posibles este tipo de episodios a futuro, la ocurrencia de granizo, tormentas cada vez más severas son todas manifestaciones que llaman a pensar desde el punto de vista productivo hacia dónde hay que orientar las protección del cultivo o los tiempos y tipos que se quieren desarrollar en la región".

El impacto del Cambio Climático en el Sistema Agroalimentario y las acciones para frenarlo

Para finalizar, le consultamos por un lado qué actividades son las que generan mayores gases de efecto invernadero que son las más perjudiciales. Y, por el otro, desde su punto de vista, qué habría que hacer para frenar el cambio climático. En relación a la primera pregunta, el científico manifestó que "básicamente casi toda la quema de combustible fósiles generan en mayor medida emisiones de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero por excelencia y el que genera el mayor impacto de calentamiento, ya que el metano es un gas que genera un calentamiento aún mayor -23 veces aproximadamente mayor al del dióxido de carbono- pero que está disponible en menor proporción en la atmósfera. El metano básicamente está asociado a la producción ganadera y a la producción agrícola en lo que sería el cultivo del arroz".

"Nadie va a querer comerse un agrotóxico en una ensalada. Entonces, la huerta en la casa la podemos hacer todos en cualquier pequeño rincón", expresó.

Juan Rivera Investigador del IANIGLA - CONICET

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Sobre su mirada para hacer frente al cambio climático señaló la importancia de cuidar los hábitos de consumo. "No tenemos la cultura de la trazabilidad de lo que consumimos. Vamos a la verdulería, vamos a la carnicería y no preguntamos si esta carne está criada a pastura o si proviene de un feed lot en donde todos los animales están hacinados, engordando y en un tiempo récord. Mientras que la crianza a pastura va a capturar algo de dióxido de carbono y va a tratar de compensar la emisión de metano que tienen los animales. Entonces desde el punto de vista de la sustentabilidad, sería más saludable con el planeta cambiar la forma en la cual nos alimentamos. Ni siquiera hay que llegar al extremo. El que no quiere comer carne, está perfecto, no come. Pero se puede pensar en que esa carne provenga de un lugar que sea lo más amigable posible con el animal y con el planeta".

Además, añadió: "Lo mismo cualquier tipo de verdura. Nadie va a querer comerse un agrotóxico en una ensalada. Entonces, la huerta en la casa la podemos hacer todos. En cualquier pequeño rincón ponemos un cajón de madera, la tierra, semillas y bueno, obviamente no le vas a dar de comer a una familia en una producción de pequeña escala, pero son pequeños cambios que se pueden empezar a desarrollar en pos de mitigar los efectos del del cambio climático". A esas pequeñas acciones, el científico agregó la "disminución del uso del automóvil".

En ese sentido, planteó que los gobiernos deberían impulsar políticas para disminuir la producción de combustibles fósiles, por ejemplo, en relación al tránsito. "Las grandes potencias son responsables de la situación actual porque son países que crecieron a expensas de quemar combustible fósiles. Pero desde el punto de vista municipal, local o regional se pueden hacer cambios para para evitar los peores escenarios en términos de cambio climático", concluyó.

Mira la entrevista completa