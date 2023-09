Los aumentos previstos y la decisión de los psicólogos por el cobro de la consulta mínima

El conflicto entre los distintos sectores de la salud y las obras sociales continúa en la provincia y ya hay varios rubros que decidieron cobrar un cobrar la consulta médica a $6.000. Desde el Colegio Profesional Psicólogos de Mendoza anunciaron que por el momento no se adherirán a la medida, aunque sí consideran analizar un aumento en el mínimo de su consulta.

“Tenemos un honorario mínimo que es sugerido, que es el piso pensado para alguien que acaba de recibirse y es de $3.070. A partir del 1 de octubre será de $3.700”, confirmó Victoria Carniello, titular del mencionado Colegio, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM; y adelantó que evalúan aumentarlo a $6.000 de acá a fin de año.

Respecto de la decisión de no cobrar una especie de "coseguro", contó que “se convocó a los colegas para decidir colectivamente si se iban a cortar las prestaciones a las obras sociales con las que tiene convenio el Colegio o si se iba a continuar así. El Colegio está negociando con las obras sociales, los incrementos se pidieron a principio de año. Algunas obras sociales, sobre todo las sindicales, sí aceptaron subirlo. Con las prepagas es más complejo”.

“A la reunión asistieron muy pocas personas y se decidió que no se iban a cortar las prestaciones y que no se iban a cobrar coseguros aparte”, señaló Carniello en Tardes de Frente.

También explicó cuál es la forma que tienen de trabajar con las obras sociales, aunque reconoció que la gran mayoría de los psicólogos no las reciben.

“La primera es a través de los convenios que tiene el Colegio con las obras sociales y prepagas. Ese servicio está cerrado al ingreso de colegas hace un par de años, estaba planificado para abrirse este año, pero empezó este conflicto y no era el momento adecuado. Actualmente hay 134 psicólogos colegiados de alrededor 4.800”, indicó.

“Por otro lado, están los colegas que hacen un convenio particular con la obra social, como es el caso de los colegas que reciben OSEP. El Colegio no tiene injerencia, es un contrato particular”, sostuvo y añadió: “Y tenemos a los colegas que trabajan para clínicas, que son las que tienen esos convenios. Podemos apoyar medidas, pero no intervenir directamente”.

“Desde el Colegio no se ha tomado la medida de cobrar un coseguro aparte. No se ha tomado ninguna medida más que seguir negociando y poder abrir ese registro de prestadores”, remarcó.

Aunque insistió en que “la gran mayoría de los psicólogos no recibimos obras sociales. Hay prepagas que pagan $1.075 la sesión. Hay algunas obras sociales que tienen una demora de 60 días y otras pagan a 30. Las que mejor están son las sindicales, las que peor están son las prepagas”.

