Nada más inoportuno que arrojar nafta al fuego

Como es público, me toca ser abogada querellante de la candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien fuera atacada en ocasión del homenaje a las víctimas de terrorismo organizado en la Legislatura Porteña. Este hecho gravísimo no sólo por la víctima sino por lo que institucionalmente representa, me hizo reflexionar a cerca del grado de hipersensibilidad y degradación que atraviesa nuestra comunidad al punto que la metáfora se explica sola.

Nafta al fuego

El estado de crispación social es tan grande que -y espero equivocarme- intuyo que este hecho marca un antes y un después en lo que hace a contienda política. Los muchachos van por todo. Ya lo dijeron. Y parece que empiezan a cumplir con su palabra. Se ha desatado una ola de violencia inusitada y escandalosa como nunca antes.

Por lo bajo también y con mucha menos notoriedad existen denuncias penales persecutorias dirigidas a referentes libertarios intentando acallarlos por las buenas o por las malas que intentan ser repetidos por sus víctimas, ante una justicia adormecida en muchos casos, ideologizada en otros. Sumado a ello en la ciudad de Buenos Aires estamos atravesando lo que se llama el caso de una "Ciudad Liberada".

En primer lugar lo vemos en los delitos que se están cometiendo, cada vez más graves como por ejemplo el asesinato del ingeniero de un puñal en el pecho entre tantos otros. Pero también lo veo claramente en el abandono legal que ha hecho la actual administración de la Ciudad. Los entes no funcionan. Los hospitales no tienen turnos. En lo judicial la Ciudad como nunca antes parece haber abandonado las causas hecho que veo claramente en las herencias vacantes donde no se están presentando en forma debida.

Todo es un caos y ese "caldo" es el ámbito justo para atentados y delitos graves como los que menciono. Por ello amigos, a cuidarse mucho. Estamos solos. Nadie nos cuida. Nadie nos ayuda. Estamos en un punto que cualquier opinión, gesto o acto puede significar lo mismo que tirar nafta al fuego. Seamos valientes pero cuidémonos porque después no habrá lugar para lamentaciones.

* Dra. Elizabeth Márquez, abogada, presidente de Conuvive (Conciencia en Unión Vida y Verdad asociación civil)