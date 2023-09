De Florencio Varela a Miami: quién es la joven que llena de arte las uñas de los famosos

Los sueños sí que se cumplen, si uno lucha incansablemente por ellos y aprovecha las oportunidades que se presentan. Y la historia de vida de Cecilia Álvarez es el claro ejemplo de ello. De joven, la emprendedora oriunda de Florencio Varela tenía el gran deseo de llegar alto haciendo lo que le gustaba: el nail art -también llamado arte o diseño de uñas, en español-. Con años de práctica, esfuerzo y dedicación, logró convertirse en una referente de la manicura a nivel nacional y, poco a poco, va llevando su marca, Paloma Nails, a Miami. Interesados por conocer su historia, MDZ entrevistó a Cecilia, quien contó con lujo de detalles el camino que recorrió todos estos años.

Los inicios de Cecilia en el mundo de las uñas

Una joven con ansias de crecer, aprender y resaltar entre el resto. Así era Cecilia Álvarez a sus 15 años, cuando fue elegida como la reina de belleza de Florencio Varela, su ciudad natal. Fue, precisamente, ese paso por el mundo de la belleza lo que la llevó a incursionar en el mundo de la manicura y el maquillaje.

“Mi paso por el mundo del modelaje hizo que siempre tuviera las uñas lindas y arregladas. Un día, la chica que hacía mi manicura no pudo atenderme y yo tenía un desfile muy importante. Entonces compré los productos y me lancé a hacerlas”, contó Cecilia respecto a su primera experiencia haciendo uñas. A pesar de que el resultado no fue el esperado, sin dudas, fue el puntapié para seguir aprendiendo sobre ese arte. Es más, según su relato, sus amigas vieron su potencial, en suma, con todos los productos, por lo que comenzaron a pedirle diseños de uñas. “Y, así, casi sin pensarlo, descubrí mi gran pasión por las uñas. Me encantaba el plan de disfrutar de largas charlas con mis amigas y clientas mientras hacía sus set de uñas”, confesó.

Cecilia fue la encargada de hacerle el diseño de uñas a las celebridades de Bailando por un sueño. FOTO: Paloma Nails Boutique

Paralelamente, Cecilia cursaba la Licenciatura en Psicología. Sin embargo, al ver que lo que empezó como un hobbie se fue haciendo más y más grande, decidió dejar inconclusa la carrera universitaria en el quinto año, para dedicarse de lleno a realizar diseños de uñas. “Yo estudiaba la carrera de Psicología y me encantaba poder hacer ambas cosas en el mismo momento. Disfrutaba de tener largas charlas con mis clientas y amigas, intentando ayudarlas a hacerse preguntas que jamás se hicieron y hacerlas escuchar sus respuestas que, a su vez, les daban las soluciones para arreglar los asuntos de sus vidas. Verlas salir de mi salón con sus uñas hermosas y con diseños muy difíciles de lograr me llenaba el corazón de felicidad”, confesó la nail artist.

Y un día llegó a tener su propio salón de uñas, Paloma Nails Boutique

“Todo comenzó en el año 2018, cuando abrí mi primer salón de uñas en Berazategui”, señaló Cecilia al hablar de la creación de su marca. Desde entonces, la emprendedora sumó más de siete salones de belleza en Buenos Aires, en los que ofrece servicios de uñas, peinado y maquillaje. Como si fuera poco, su ambición por crecer la llevaron a fundar su propia escuela de uñas, la cual recibió el nombre de Paloma Nails School. “Es mi escuela exclusiva donde capacito a profesionales para que sean los mejores en su campo”, expresó la artista con orgullo.

Stefi Roitman es una de las famosas que eligió los servicios de Paloma Nails. FOTO: Paloma Nails Boutique

Es más, en 2022, Cecilia abrió su primer salón de uñas en Miami. “Este fue un hito emocionante para nosotros, ya que nos permite llevar el estilo y la elegancia de Paloma Nails Boutique a una nueva audiencia. Estamos encantados de poder compartir nuestra experiencia y conocimientos con una comunidad aún más amplia, y esperamos seguir expandiéndonos a nivel internacional”, dijo Álvarez en la inauguración.

Los famosos con los que trabajó Paloma Nails

Poco a poco, la marca de Álvarez fue creciendo al punto de que varias celebridades de Argentina la eligieron para que les hiciera las uñas. Entre ellos, podemos mencionar a Eva De Dominici, Stefi Roitman, Rocío Guirao Diaz, Claudia Albertario, Mónica Ayos, Laura Novoa, Flavio Mendoza, Laura Fidalgo, Aníbal Pachano, Melisa Zurita, Julieta Bartolomé, Micaela Lapegüe, Florencia Vigna, Facundo Mazzei, Charlotte Caniggia, Lara Simone y Sofía Calzetti.

Charlotte Caniggia enseñó el diseño de uñas que le hizo Cecilia. FOTO: Paloma Nails Boutique

Fue también la encargada de hacerles el diseño de uñas a los artistas y conductores de “Bailando por un Sueño”, el programa de Marcelo Tinelli, en toda una temporada. “Esto me posicionó en el ambiente entre las celebrities. Cada día pensaba en qué uñas podrían ir bien con determinado vestuario que utilizaba el jurado del certamen”, explicó la artista.

“Hay muchas celebrities, diplomáticos o políticos que no puedo mencionar puesto que se firmaron contratos de confidencialidad por la exposición que tienen en sus vidas públicas. Yo visito a las celebrities en sus casas particulares, donde es muy importante la discreción y el cuidado de su espacio privado. Tengo muchas propuestas provenientes de los Estados Unidos. Trabajo mucho por la recomendación de ellos dentro del ambiente y por mi reconocimiento y trayectoria en la industria”, aseguró Cecilia. La artista trabajó con Flavio Mendoza en Bailando por un sueño. FOTO: Paloma Nails Boutique

Los tips de Cecilia Álvarez para cuidar las uñas

Al ser una referente en el tema, no dudamos en consultarse a Cecilia cuáles son los consejos que les da a sus clientas para poder mantener las uñas sanas. “Siempre recomiendo a las clientas que mantengan sus uñas hidratadas con sus cutículas desprendidas de la lámina ungueal, para que la uña crezca de una manera fuerte y sana”, recomendó la experta y agregó: “Consejo super importante, jamás arranquen sus set con los dientes, eso puede traer consecuencia a nuestra salud de la lámina ungueal”.

De acá a cinco años, ¿dónde te ves con Paloma Nails Boutique?

“Ser una nail artist reconocida a nivel mundial es mi sueño de acá a los próximos cinco años, llevando mi arte a todo el mundo. Quiero atender a cantantes internacionales y a actores de Hollywood; y el sueño más grande es arreglar las manos de Lionel Messi, nuestro dios en el fútbol”, manifestó Cecilia. Es más, la artista habló del sueño que tiene en llevar su escuela de uñas al plano internacional: “el proyecto que más anhelo es crear una escuela con certificación internacional, ya que la industria está muy interesada en aprender de mí y de las técnicas que yo enseño”.

“Soy una gran soñadora, nunca dejo de sonar. Mis objetivos son claros y trabajo a diario para poder cumplirlos. Los sueños se trabajan todos los días”, concluyó la nail artist elegida por los famosos, que cuenta con más de 60 mil seguidores en Instagram.