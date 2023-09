Día del Maestro: la educación cambia a las personas que cambiarán al mundo

¿Por qué soy docente? Esta pregunta ha resonado en mí en varias ocasiones de mi vida y las respuestas han sido muy distintas en cada momento. En mi último año escolar, muchas profesiones venían a mi mente. Pero había una que me hacía sentir de una manera especial. Durante la secundaria participé en un grupo parroquial donde, acompañada de sacerdotes y religiosas, realizaba distintas actividades con personas de mi edad y también pensábamos propuestas para las más pequeñas. Sin darme cuenta, cada encuentro marcaba una huella en mí.

Me demostraba que trabajar con ellas, me llenaba, me hacía feliz. Esa huella determinó mi decisión de ser docente. Cuando comencé a estudiar me entusiasmaba la idea de trabajar con niños y niñas y brindarles distintos conocimientos. Con los años, fui descubriendo que detrás de cada una de esas personitas había una gran cantidad de sueños por desarrollar y potenciar. Muchas son las horas que compartimos juntos e innumerables las situaciones que atravesamos. Hoy mis días transcurren felices porque sé que esas personitas me contagian con su energía, me cuentan sus alegrías y comparten sus momentos difíciles; me permiten ser parte de sus vidas.

Foto: Carla Cossa.

Muchas personas me inspiraron a seguir la docencia. Muchos docentes fueron ejemplo por su dedicación y pasión en cada acto que realizaban. Hoy sigo viendo en mis compañeros esa misma pasión. Esa que nos hace ir para el mismo lado, que nos hace acompañarnos y darnos una mano cuando nos sentimos cansados. Ellos son de alguna manera mi otra familia. Nuestra tarea como docentes no siempre es fácil. Muchas veces nos sentimos desmotivados, poco respetados y valorados, y varias veces sobre exigidos.

Nuestras horas de trabajo exceden las ocho horas diarias dentro de la escuela. Fuera de ese tiempo nos capacitamos, planificamos las clases, buscamos información, corregimos, llevamos un registro de cada alumno. Siempre estamos atentos a lo que puede suceder y nos ponemos el “guardapolvo” para poder afrontarlo. También tenemos que batallar con la tecnología, que, por un lado, nos ofrece de manera rápida y accesible todo tipo de conocimiento, y a su vez, nos desafía a esforzarnos cada día más por ser diferentes, innovadores y brindar aquello que una computadora no puede darles.

Hoy reafirmo mi decisión de ser docente porque creo en cada uno de mis alumnos, creo en el futuro que estamos construyendo.

Foto: Carla Cossa.

Actualmente, es común escuchar a jóvenes y adultos decir que todo pueden encontrarlo en internet, que con un solo click pueden obtener información de todo lo que desean. Y es cierto. Pero estoy convencida de que la escuela es mucho más, es el mejor lugar para que los niños y niñas aprenden a superarse, a potenciar sus habilidades y talentos, a tener igualdad de oportunidades que los hará sentirse valorados, respetados y apoyados para alcanzar su máximo potencial. Y además a fomentar su creatividad, el pensamiento crítico, la inclusión y el respeto por los otros, el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales, y la aplicación de todos los conocimientos en la vida diaria.

Hoy reafirmo mi decisión de ser docente porque creo en cada uno de mis alumnos y alumnas, creo en el futuro que estamos construyendo. Porque en cada sueño, en cada deseo, brilla la idea de hacer un mundo mejor. Como dijo Paulo Freire “La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

¡Feliz día del maestro!

Carla Cossa.

Carla Cossa, maestra de nivel primario.

Instagram: @Cachicossa