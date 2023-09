Ente Lumínico Mendoza: un espacio para compartir experiencias de otro planeta

El Ente Lumínico Mendoza es un espacio abierto a todo el público que se lleva a cabo en un café ufológico de la provincia ubicado sobre calle Colón. El primer miércoles de cada mes se realiza una reunión donde la gente puede contar libremente experiencias, propias o ajenas, vinculadas a fenómenos extraños que los hayan sorprendido o afectado de alguna manera. Martín Serafini, coordiandor del Ente, explicó que "acá se trabaja el fenómeno OVNI, pero está relacionado a fenómenos paranormales en general", en diálogo con MDZ Radio.

"Cada uno puede venir a contar su experiencia, la idea es contener y escuchar a las personas para ver si podemos dar una explicación a estos fenómenos que por ahí no están claros y las evidencias pueden confundirse con otros fenómenos que justamente no tienen nada que ver con la vida extraterrestre, que es lo que uno asocia cuando escucha café ufológico, que todos creemos que existe la vida extraterrestre y no necesariamente esto abarca otras explicaciones y otro por qué de este fenómeno", agregó.

Además, explicó cómo se llevan a cabo las reuniones: "El primer punto que trabajamos en el café es la presentación de los nuevos miembros con las experiencias que han tenido, eso para contenerlos y tratar de dar una explicación según lo que nos cuentan. Después, en segundo punto, vemos toda la información actual, tanto en Mendoza como en el mundo. Por último, un tercer punto se trabajan todas las teorías que explicarían este fenómeno, que no necesariamente es la clásica hipótesis extraterrestre del ser que viene de otro planeta, a través de una nave espacial en este caso".

Cristian Morón y Martín Serafini. Créditos: Instagram @ente.luminico

"Hay muchas teorías, de hecho hay muchos ufólogos que manejan el tema. Son escépticos con el tema de la teoría extraterrestre, así que se buscan otro tipo de explicaciones con fenómenos meteorológicos, astronómicos, físicos, químicos, entres otros. Entonces hay muchos profesionales de distintas áreas que les interesa dar una explicación y romper el mito de este tema", sumó.

Respecto a la constante duda que existe sobre si somos los únicos seres en este mundo, o si hay algo más allá, comentó: "No estamos solos, esas son las hipótesis que se están barajando ahora actualmente. Hace unas semanas hubo una audiencia pública en Estados Unidos con una denuncia muy fuerte de que ese país tiene en secreto naves espaciales y seres no biológicos, entonces ya es como que está tomando mucha fuerza la clásica hipótesis de que existe un ser extraterrestre en el planeta. De todas formas, se sigue dudando de la existencia extraterreste, así que un poco estamos en ese punto de expandir la teoría".

Para asistir a las reuniones del Ente Lumínico Mendoza podés contactare a través de sus redes sociales. En Instagram podés encontrarlos como @entes.luminicos.

Escuchá la nota completa: