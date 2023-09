Cómo surge el término "señorita" y qué pensaba Domingo Faustino Sarmiento de las mujeres

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en nuestro país en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Fue político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino; gobernador de San Juan y presidente de la Nación Argentina.

Gustavo Capone, docente e historiador mendocino, habló sobre la figura de Sarmiento en MDZ Radio. En principio, explicó que el término “señorita” para referirse a las docentes “viene de que había un contrato que las maestras tenían que firmar que no se tenían que casar. Tenían que acostarse a una determinada hora, no tomar alcohol, no fumar. Tenía que cuidar su aspecto humanístico, estar proclive a tener constantemente buen humor”.

“Una cuestión que tiene que ver con lo arraigado que estaba el término es el afecto con el que se transmite”, reconoció.

Capone contó que Sarmiento, en su viaje por Estados Unidos, “vio que las mujeres eran claramente liberales, fuera de los dogmas conservadores. Mujeres que tenían un libre pensamiento y una libre determinación y él se imaginaba eso para la Argentina “.

“Sarmiento tenía un plan federal y vinculado al rol que iba a ocupar la mujer, sobre todo en el marco de la escuela, hacer de la República una gran escuela planteaba”, remarcó en Uno Nunca Sabe.

“Cuando empieza a elaborar el plan, la primera opción es que vinieran algunos maestros. El sistema europeo era muy bueno, muy profundo, pero claramente clasista. Estados Unidos estaba naciendo como nación y en cada pueblito había una escuela”, explicó y contó que “Sarmiento trae el método de Estados Unidos”.

También hizo alusión a la etapa de Sarmiento como presidente de la República Argentina: “Se hicieron 800 escuelas en todo el país. La presidencia de Sarmiento es principalmente una bisagra cultural”.