Coseguros en consultas médicas: el pago extra sorprendió a los mendocinos, que lo tildaron de "injusto"

Desde este viernes 1 de septiembre, profesionales de la salud empezaron a cobrar un coseguro $6.000 por consulta médica a los afiliados y beneficiarios de prepagas y obras sociales. Este extra sorprendió a los mendocinos que acudieron a las clínicas privadas de la provincia.

Como no hubo un acuerdo con las prepagas y obras sociales que operan en la provincia, el jueves pasado se oficializó durante una rueda de prensa en las que varias asociaciones médicas de Mendoza comunicaron oficialmente que los médicos cobrarán una remuneración de $6.000 por cada consulta, mientras que para los psiquiatras el pago será $8.000 por consulta efectuada.

El comunicado indicó lo siguiente: "Estimada comunidad, en representación de las Asociaciones Médicas de Mendoza, queremos compartir la importante decisión que entrará en vigor el 1 de septiembre del 2023. Tras más de un mes de búsqueda de soluciones, lamentablemente no hemos podido lograr establecer una negociación fructífera con prepagas y obras sociales a las que les solicitamos el valor de la consulta mínima ética de $6.000. Deseábamos encontrar un terreno viable para asegurar la calidad de atención que brindamos a todos nuestros pacientes. A pesar de nuestros esfuerzos, nos hemos visto en la necesidad de tomar una medida excepcional. A partir de la fecha mencionada se establecerá un monto mínimo de consulta de $6.000, diferenciando psiquiatría con un honorario mínimo de $8.000. Esta decisión no ha sido fácil, pero sí necesaria para mantener la excelencia de la atención médica".

Sorpresa en los mendocinos por el coseguro de $6.000. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Si bien para las prepagas, en algunos establecimientos privados de la provincia ya se cobraba, desde el viernes otras se unieron al coseguro. Varios pacientes mendocinos que acudieron a las clínicas repartidas en las provincias se toparon con el nuevo extra que debieron pagar. Para no tomar desprevenidos a las personas que buscaban tratarse, algunos establecimientos, como la Clínica Godoy Cruz, informaron del cambio en sus redes sociales: "Estimados pacientes, desde el 1/9/2023, los profesionales pertenecientes a distintas asociaciones adhieren a la medida de establecer en $6.000 el valor ético en la consulta diurna y de $7.000 en la consulta de guardia".

La medida fue tildada como una "injusticia" por los mendocinos que acudieron a las diversas clínicas privadas de la provincia: "Entre para atenderme y resulta que hay médicos que están cobrando como particular. No me quedó otra que pagar para que me atiendan, me dieron un recibo, pero hay que ver si la prepaga me lo recibe después. Me parece totalmente injusto porque yo pago para mí solo $60.000, para mí una de las soluciones quizás un poco más equitativas es que la prepaga pague la mitad y la persona la otra mitad", comentó Daniel Segura (57).

"Entiendo la situación de los médicos, pero bueno, es un gasto adicional que uno no tiene cuenta. Uno paga la obra social para que te cubra en ese sentido, pero cuando la necesitas resulta que tenés que salir y pagar aparte. Entiendo que el profesional le ha dedicado muchos años a estudiar y que no lo vea recompensado económicamente, pero bueno, no es un buen momento para pedir más dinero, lo tuve que pagar porque lo necesitaba", comentó Hugo Quiroga (43).

"Tuve que volver a entrar y salir por este extra, uno paga la obra social y cuando quiere que lo atiendan no me reciben si no pago este monto. Encima acá en la Clínica de Cuyo, como no tenía efectivo para pagar tuve que salir al banco a sacar plata. Además de que te toman por sorpresa, te lo hacen más difícil", comentó una mujer que prefirió mantenerse en el anonimato.

La medida no cayó del todo bien e incluso hubo quien criticó al Ministro de Economía y candidato de la Unión por la Patria, Sergio Massa: "El gobierno ordena cosas sin pensar, sin sentido, el único culpable de esta medida es Sergio Massa, que da manotazos de ahogado sin pensar en el efecto que va a tener en la sociedad. Si bien ya hay varias clínicas que lo cobraban, ahora, con esto lo aumentaron, todo es culpa de la política", comentó Rubén Rivas (64).