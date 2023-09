Alquileres temporarios: qué cambiaría a partir de la ley que avanza en el Senado

El Senado aprobó este jueves un dictamen para la sanción de un proyecto de Ley que busca regular el alquiler turístico temporario, y que unifica dos iniciativas.

En el plenario realizado de las comisiones de Legislación General y de Turismo de la Cámara alta, se dio tratamiento a dos proyectos de ley unificados que regulan el contrato de locación temporaria con fines turístico en la República Argentina: uno de autoría de la senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unidad Ciudadana); y otro de su par por Mendoza, Mariana Juri (UCR).

"Esta iniciativa tiene un doble propósito: aportar una solución enfrentando uno de los factores que genera la crisis habitacional en los destinos turísticos, y combatir la informalidad y la competencia desleal en el ámbito del turismo, protegiendo al consumidor", señaló al respecto la legisladora Ianni. En su discurso, puso en valor el rol del Estado “como promotor, como fiscalizador, como habilitante y sobre todo como un socio estratégico de aquellos que invierten y dan trabajo o que dan la posibilidad a las personas de poder vivir de forma permanente en una vivienda”.

“Es el Estado el que debe brindar las herramientas para acabar con la competencia desleal que se ocasiona por la falta de normativa y donde también debe dar una respuesta a los 10 millones de inquilinos que hoy se encuentran en dificultades”.

uD83DuDCE2 Avanza en el Senado el proyecto de ley para regular los alquileres temporarios turísticos



En un plenario de las comisiones se logró avanzar con el Proyecto de Ley de mi autoría que habíamos presentado oportunamente en el mes de marzo. pic.twitter.com/EAdE7mCNyy — Ana María Ianni (@AnaMariaIanni) August 31, 2023

Del mismo modo, señaló que "esta informalidad y deslealtad nos lleva también a proteger a aquel que invierte y da trabajo, que tiene un alojamiento hotelero o para hotelero". Y explicó: "proponemos también en el proyecto que se incorpore al anexo 1 de la Ley 25.997, dentro de los servicios de alojamiento turístico que están en la competencia del ministerio de Turismo de la Nación, establecer esta nueva modalidad y que se le dé un marco regulatorio y de registro, que se fiscalice y que también se sancione".

A su turno, la senadora nacional Mariana Juri subrayó que "nuestro desafío no es solamente hacer crecer la cantidad de turistas y la cantidad de empleo, sino que sean sustentables los destinos". En ese sentido, destacó la importancia de que "no empiecen a colisionar el interés de los turistas con el interés de los residentes permanentes".

Punto por punto: qué dice el dictamen

En el dictamen aprobado por el plenario de comisiones en el Senado, se destacan cuatro puntos que cambiarían la regulación en cuanto al alquiler temporario con fines turísticos.

En primer término, contempla que dichas locaciones tiene un plazo de contrato que puede ir entre una noche y 90 días.

La segunda novedad, es señalar que esta normativa alcanza a los propietarios o administradores que cuenten con poder o autorización correspondiente para comercializar inmuebles de forma temporaria, los huéspedes y toda persona que comercialice, publicite u ofrezca a través de cualquier medio viviendas de alquiler temporario para uso turístico.

El tercer punto es proponer la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario, que funcionaría en la órbita del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Los propietarios tienen que registrar las propiedades a rentar en forma temporaria, para obtener habilitación emitida por autoridades competentes es sus respectivas jurisdicciones y cumplimiento de obligaciones tributarias y fiscales correspondientes. Esta habilitación, quedaría bajo la órbita de regulación de las provincias. Uno de los puntos que incluye este dictamen es la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario. Foto: archivo

El cuarto punta enfatiza sobre la obligación de utilizar la moneda nacional (pesos argentinos) para "los anuncios y/u ofertas de unidades habitacionales”; y que los pagos efectuados por los huéspedes sean mediante la intermediación de plataformas en transacciones realizadas a través de medios de pago electrónicos nacional. En la actualidad, los contratos de alquiler temporario se gestionan a través de las plataformas digitales como Airbnb o Booking, y se publican en dólares. En este dictamen, se señala que en caso de que la plataforma no cumpliera con esta medida podrá ser apercibida, multada o suspendida en forma definitiva.

Cabe destacar que en la Ciudad de Buenos Aires existen regulaciones para las viviendas destinadas al alquiler temporario con fines turísticos, que establece que los contratos pueden extenderse por hasta 90 días y pueden publicarse en dólares.

La Argentina no es el único país que analiza la regulación de los contratos de locación temporaria a nivel nacional. En Nueva York, a partir del 5 de septiembre, comenzará a regir la Ley de Registro de Alquiler a Corto Plazo. Los dueños no podrán alojar a más de dos huéspedes que paguen por su estancia en el mismo período. Y los propietarios no podrán ofertar alquileres por menos de 30 días. La medida pretende reducir significativamente las opciones de alojamientos para turistas y limitar la competencia con las unidades hoteleras.