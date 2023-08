Una nueva mutación del coronavirus llamó la atención de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) oficialmente categorizó una nueva cepa de coronavirus como una variante de interés. Aunque se evaluó que el riesgo para la salud pública es de baja magnitud, esta variante, denominada como EG.5 o "Eris", logró atraer la atención de los expertos en salud global.

EG.5 se encuentra relacionada con una subvariante previamente identificada de Omicron, conocida como XBB.1.9.2. La prevalencia de esta variante está experimentando un aumento en diferentes regiones del mundo, siendo naciones como el Reino Unido, China y Estados Unidos algunas de las afectadas por su propagación.

"Según la evidencia disponible, el riesgo para la salud pública que representa EG.5 se evalúa como bajo a nivel mundial”, explicaron desde la cartera sanitaria mundial y al mismo tiempo informaron que el riesgo es similar a las otras variantes que aún circulan.

El covid causó la muerte de más de 5 millones de personas en todo el mundo

“Si bien EG.5 ha mostrado una mayor prevalencia, ventaja de crecimiento y propiedades de escape inmunológico, hasta la fecha no se han informado cambios en la gravedad de la enfermedad”, agregó la OMS.

Christina Pagel, profesora de investigación en la University College London, comentó que a pesar de que esta cepa está experimentando un aumento en su prevalencia y parece tener una mayor capacidad para evadir el sistema inmunológico en comparación con otras variantes, no existen pruebas concluyentes que indiquen que cause una forma más severa de la enfermedad.

"Probablemente causará una ola de más casos y todos los problemas que trae, más hospitalizaciones y coronavirus prolongado, pero no hay razón en este momento para pensar que será peor que las olas anteriores este año", agregó.

Según trascendió, esta nueva variante ha estado presente en el país durante al menos un mes.

Menos información sobre el coronavirus

El 5 de mayo del corriente año, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria global por coronavirus, sin embargo el Director general del organismo anunció que "el virus sigue circulando en todos los países, sigue matando y mutando".

En el mes pasado, sólo un 25 % de los países en el mundo comunicaron muertes por covid-19, y un porcentaje aún menor, del 11 %, informó de hospitalizaciones y admisiones en UCI por la enfermedad, advirtió este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió a los gobiernos que no bajen la alerta.



"No significa que el resto de países hayan dejado de tener fallecimientos y hospitalizaciones, sino que no informan de ellas", alertó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"No hay duda de que el riesgo de muerte o de casos graves es ahora mucho menor que hace un año, por la creciente inmunización de la población gracias a las vacunas y las infecciones, pero pese a la mejora, la OMS sigue considerando alto el riesgo de la covid en la salud pública", añadió el experto etíope.

"Persiste el peligro de que surja una variante peligrosa que pueda causar un repentino aumento en los contagios y los casos mortales", aseguró Tedros, quien recordó que pese al fin de la emergencia internacional un comité de expertos de la OMS sigue reuniéndose periódicamente para analizar la respuesta al virus.