La drástica decisión de Pami que afectará a los jubilados

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) está viviendo días muy complicados. El ente sufrió un hackeo que perjudicó a todo el sistema. Este ataque cibernético está trayendo complicaciones de todo tipo y desde PAMI solicitaron a los empleados un apagón masivo para el formateo del sistema.

Según se pudo averiguar, figuró un mensaje interno en todas las computadoras del PAMI, en donde se les solicitaba a los usuarios apagar el sistema. Por ende, los técnicos deberán llevar a cabo un formateo general y por ende la atención en las dependencias se vio afectada.

El apagón del sistema informático del PAMI ocurrió el 2 de agosto. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

En el organismo trabajan aproximadamente 14.000 personas en total, y esta imposibilidad de manejar las computadoras no solo complica a los empleados, si no a los afiliados, teniendo en cuenta que la mayor parte de los trámites se realizan digitalmente.

Desde el organismo, le aseguraron a MDZ que aún no hay novedades al respecto: “Hasta no tener novedades de nivel central, no tenemos nada nuevo para decir. Siguen trabajando para restablecer los servicios. Mientras, se aplican protocolos para garantizar la atención y los medicamentos a los afiliados y afiliadas”, sentenciaron.

El ciberataque afectó a los 14.000 empleados del organismo. Foto: Analía Melnik / MDZ.

De esta manera, desde la intimidad del PAMI, aseguran que los datos de los usuarios no están en riesgo de ser vulnerados, y que los pagos y medicamentos a los afiliados y afiliadas estarán garantizados.

Sin embargo, este medio dialogó con Humberto, hijo de una anciana afiliada. El hombre comentó lo siguiente: “Esta situación ocurrió a principios de mes. Yo necesito los medicamentos para mi madre, y aunque desde el PAMI me aseguran que las medicinas están autorizadas, en la farmacia no figura la orden y no las puedo adquirir”, señaló.

Los afiliados están sufriendo complicaciones para retirar sus medicamentos. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

En esa sintonía continuó Carla, quién estaba realizando un trámite en el edificio central. Sobre el apagón del sistema, aseveró: "Está todo complicado para hacer cualquier operación. Con esto de que que se tiene que hacer todo en papel, ahí nomás te mandan al médico de cabecera, y por ende, hay que dar muchas vueltas".

Un adulto mayor que se encontraba en una de las sedes del PAMI, opinó que el sistema informático se ha caído "porque lo han hecho caer", dejando entrever que hay intereses en el medio. A pesar de ello, comentó que la atención que brinda el PAMI siempre ha sido irregular.

Una pareja de jubilados también se quejó por la atención que brinda el organismo: "Hace 5 meses que estoy detrás de una enfermedad. Obviamente, me los tuve que hacer todos de manera particular, porque con el PAMI, los turnos son muy largos", aseguró.

Su marido no se quedó atrás en reclamo, y su enojo radica en que la mayoría de los jubilados necesitan del ente para poder cubrir el costo de los medicamentos: "Están jugando con la vida de la gente mayor", afirmó furioso.

La situación es cada vez más complicada, y se estima que el restablecimiento del sistema tarde semanas, o incluso meses. Mientras tanto, los afiliados atraviesan un duro momento. El drama del apagón aún no terminó, y promete seguir sumando varios capítulos.