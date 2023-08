No aprendo a ser conmigo sin aprender a ser con vos

Tres cuentos, tres espejos en los que mirarnos al momento de decirnos sí o no, tres borradores del destino si los hay… Dios tiene excusas -gritó la intemperie de un Alma- ¿Por qué?. La excusa es el otro , y el otro a la vez soy yo. Y lo que no hago por mí él no lo puede hacer. Y lo que no hago por el otro, en quien puedo confiar si él me confía a mí mismo y al otro ? Y es el modo de confiar en el. Y voy a morir. Sin tener más que creer en él o no. Sin tener más que si él cree en mí o no .

No podíamos reír. Porque no tenía sentido, inevitables. Yo no quiero ser así, -llorabas-. Yo soy así,-lloraba-.Y el deseo nos adeudo tanto. Un niño hace señas. Lo ignoramos. No reconocimos el espejo, nos ausentamos tanto de sí mismos. La ignorancia.

Ilustración de Juan Barros.

El destino se parece a mi. Lo buscaba y él me encontró. El destino se hizo como yo, es mi mala compañía. Y es el ángel que me salva, es esa mujer que me amó como yo no la ame . Y esa otra que no sabía amar… Y se fue buscando lo que buscaba en mi. Es lo que perdí.

Y lo que me hace creer, es por lo que me traicionaron y por lo que me traicioné. Es mi lealtad. Muchacha no sos mía, tu desnudez salva. Das sentido a lo que quería ser, dar sentido. Si no me hubieses mirado no me alcanzaría a ver, mi destino

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.