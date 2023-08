Los motivos por los que el Puente Rosario-Victoria está a oscuras hace cuatro días

Increíble, pero real. Desde el lunes el puente Rosario-Victoria, que atraviesa el río Paraná y une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, se encuentra totalmente a oscuras. Fue luego de que un grupo de personas robaron gran parte del tendido eléctrico que ilumina la estructura vial.

De acuerdo a lo que indicaron desde la empresa Caminos del Río Uruguay, concesionaria a cargo del puente que comunica a la ciudad de Rosario con Victoria, restablecer el servicio demandará varias semanas y una inversión que ronda los 90 millones de pesos.

Los hechos de vandalismo y robos en la vía pública no son nuevos, de hecho, se vienen repitiendo desde mediados de junio, pero desde la Empresa admitieron que jamás en esta dimensión. Mariano Bradanini, vocero de la empresa Caminos del Río Uruguay, detalló en declaraciones a la prensa que el robo afectó el cable madre que lleva la electricidad desde Rosario hacia el el Puente.

"Todo el puente y la estación de peaje está sin luz y están trabajando al 10 por ciento de su capacidad", reconoció con preocupación el vocero y alertó por las demoras que pueden demandar la reparación. Y agregó: "se trata de una rama de instalaciones eléctricas instaladas en los tableros del puente, además hubo robos en una oficina. El cable madre viene desde el ingreso del puente hasta la estación de peaje".

El puente Rosario-Victoria es una obra monumental que fue inaugurado en 2003, tiene una longitud de 608 metros y se extiende en dirección sudoeste-noreste, uniendo las dos ciudades que están separadas por 60 kilómetros. Diariamente transitan más de 8 mil vehículos de distintos tipos.

Al margen de la situación del robo y los problemas que trae aparejados, la circulación nunca se interrumpió. El trabajo coordinado entre Gendarmería y la Agencia Provincial de Seguridad Vial permiten que el tránsito pueda continuar con moderada normalidad. Por esta razón, las autoridades están alertando, principalmente a los que cruzan por la noche, cuáles son las características y piden mucha precaución.

“El tránsito no está interrumpido, y hay que apelar a concientizar a la gente que conduzca con cuidado hasta que se haga se hagan los arreglos, especialmente este fin de semana donde se espera mucha circulación. No tenemos idea de cuando esta situación quede superada. No depende de nosotros”, señaló el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Osvaldo Aymo a La Capital.